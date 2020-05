28 Mai 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 28 mai (Infosplusgabon) - Le Burkina Faso attend une production de 550.000 tonnes de coton graine pour la campagne 2020-2021, a annoncé jeudi le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres, qui a, par ailleurs, décidé de maintenir le niveau de subvention pour les prix de cession des engrais et des insecticides et d’un soutien de 10 F CFA par kilogramme pour le prix d’achat du coton graine.

Selon le gouvernement, la campagne cotonnière 2019-2020 a connu des mesures de relance de la production qui sont entre autres, le renforcement du contrôle de la qualité des engrais et des insecticides, l’amélioration du prix d’achat du coton graine ; la réduction du prix de cession des intrants agricoles ; l’apurement des impayés internes et externes des saisons 2017-2018 et 2018-2019.

Ces mesures ont abouti à une hausse de la production par rapport à la saison 2018-2019 de 16 pc dans la zone SOFITEX et de 4 pc dans la zone FASO COTON.

Cependant, la zone SOCOMA a connu une baisse de 31 pc.

La production nationale de coton graine, y compris le coton biologique est de 464.000 tonnes au titre de la campagne 2019-2020, rappelle-t-on.

