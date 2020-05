Le gouvernement du Ghana ne peut pas ramener tous les Ghanéens bloqués à l'étranger, selon un sous-ministre

28 Mai 2020

Accra, Ghana, 28 mai (Infosplusgabon) - Le gouvernement du Ghana a déclaré, mardi, qu'il ne ramènera pas tous les Ghanéens bloqués à l'étranger en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Le sous ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale, Charles Owiredu, a révélé, lors d'un point de presse, qu'il serait chaotique d'essayer de ramener chez eux tous les Ghanéens bloqués à l'étranger à la suite de la pandémie.

« Nous n'avons pas pris la décision de faire venir tous les Ghanéens", a déclaré Owiredu, ajoutant que "le gouvernement ne peut pas décider" que "toutes ces personnes devraient rentrer en même temps ».

« Cela va être très chaotique si vous regardez les chiffres », a déclaré le sous-ministre, mais il a affirmé que la décision avait été prise de commencer "par ceux qui viennent du Koweït".

Le gouvernement a récemment accueilli environ 245 Ghanéens expulsés du Koweït à la suite de la pandémie de coronavirus.

Ces Ghanéens, qui vivaient au Koweït illégalement, sont arrivés chez eux, le samedi 23 mai, sur un vol affrété car les frontières et les points d’entrée du pays restent fermés.

« Pour ce groupe que nous appelons la première cohorte, le gouvernement a pris la décision de leur permettre d'entrer", a indiqué Owiredu.

Selon le ministre, les deuxième et troisième catégories comprennent «les Ghanéens qui ont voyagé à l'extérieur et sont prêts à payer pour leur retour au pays et ceux qui sont à l'étranger en service national, y compris les étudiants boursiers du gouvernement».

Le ministre de l'Information, Kojo Oppong Nkrumah, s'adressant aux médias, vendredi 22 mai, a déclaré que les Ghanéens rapatriés subiront une mise en quarantaine et des tests obligatoires pour la COVID-19.

