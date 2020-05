Le Rwanda annonce trois nouveaux cas confirmés de COVID-19

28 Mai 2020

Kigali, Rwanda, 28 mai (Infosplusgabon) - Les autorités sanitaires du Rwanda ont annoncé mardi soir trois nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte le nombre total des infections dans le pays à 339.

Le Rwanda compte actuellement 95 cas actifs, selon le ministère. Aucun patient n'est décédé jusqu'ici du virus au Rwanda.

La semaine dernière, le gouvernement a assoupli les mesures de confinement qui resteront en vigueur jusqu'au 1er juin.

Un couvre-feu est en place de 21h00 à 5h00 du matin, heure locale, et les frontières restent fermées, excepté pour les marchandises et le fret, mais aussi pour les citoyens rwandais et résidents légaux qui rentrent au Rwanda.

Ces derniers sont tous soumis à une quarantaine obligatoire, conformément aux mesures sanitaires actuelles et à leurs propres frais.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AOD/GABON2020

