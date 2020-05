Baisse importante en Tunisie de la pollution atmosphérique pendant le confinement, selon l'INM

28 Mai 2020

Tunis, Tunisie, 28 mai (Infosplusgabon) - La pollution atmosphérique a baissé en Tunisie de manière sensible durant le confinement sanitaire général qui a duré environ un mois et demi, a indiqué dans un rapport, l’Institut national tunisien de météorologie (INM).

Le confinement sanitaire général avait été instauré dimanche 22 mars 2020, dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19), rappelle-t-on.

Ce rapport, rendu public mardi par l’agence de presse officielle, TAP, fait état d’une amélioration notable de la qualité de l’air en Tunisie, marquée par une baisse importante de concentration des polluants atmosphériques - dioxyde d’azote, dioxyde de souffre et monoxyde de carbone -, due à la diminution des activités humaines et concerne la plupart des régions, notamment le Nord et le Centre.

L'INM a indiqué avoir utilisé les images satellites de l'Agence spatiale européenne pour appuyer ses analyses, qui ont démontré un changement sensible dans la qualité de l'air dans la majorité des régions du pays.

L’INM a toutefois précisé que l’amélioration de la qualité de l’air ne devrait pas durer en raison de la levée progressive du confinement sanitaire général, entraînant la reprise des activités industrielles, commerciales et la circulation des personnes.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AOD/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon