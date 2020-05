De nouveaux essaims de criquets menacent d'aggraver la faim en Afrique de l'Est- Agence humanitaire

28 Mai 2020

Nairobi, Kenya, 27 mai (Infosplusgabon) - L'agence humanitaire Oxfam a déclaré, mercredi, que des millions de personnes en Afrique de l'Est et centrale, déjà victimes d'inondations et de l'impact du coronavirus, risquent de souffrir davantage de la faim et de la pauvreté avec l’imminente invasion de la région de la dernière génération de criquets qui doit éclore en juin - juste au moment des récoltes.

Elle a indiqué, dans un communiqué sur son site web, que la plus forte pluviosité depuis 40 ans dans certaines parties de la région a provoqué de graves inondations qui ont tué plus de 400 personnes, forcé un demi-million de personnes à quitter leurs foyers et détruit les récoltes et les moyens de subsistance.

Les fortes pluies, exacerbées par le changement climatique, ont également créé les conditions parfaites pour la reproduction des criquets, faisant craindre que les essaims soient 400 fois plus gros que les essaims d'origine, a-t-il déclaré.

L'invasion de criquets, déjà la plus importante en 70 ans, a décimé des milliers d'hectares de cultures dans de vastes étendues de la région, en particulier au Kenya, en Éthiopie et en Somalie.

Oxfam a noté que les restrictions imposées par les gouvernements pour contenir le coronavirus entravent également les efforts pour arrêter la propagation des criquets.

"Les stocks de pesticides diminuent car la fermeture des frontières a perturbé la chaîne d'approvisionnement et les couvre-feux de nuit limitent la capacité des pilotes à pulvériser des insecticides dans les principales zones de reproduction".

L'agence humanitaire a indiqué que les inondations et la nouvelle vague d'infestation de criquets conduiront à des pénuries alimentaires accrues dans une région où plus de 33 millions de personnes souffrent déjà d'une grave insécurité alimentaire.

"Dans le même temps, les retombées économiques des efforts des gouvernements pour contenir la pandémie risquent de plonger des millions de personnes encore plus dans la pauvreté car il n'existe pas ou peu de réseaux de sécurité sociale pour les protéger", indique le communiqué.

Lydia Zigomo, directrice régionale d'Oxfam pour la Corne, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, a déclaré : "La région est confrontée à de multiples crises simultanées - chacune d'elles aggravant l'autre et rendant plus difficile la lutte contre la pauvreté et son endiguement. Ensemble, elles forment une combinaison mortelle qui menace d'accroître la faim, la pauvreté et la souffrance de millions de personnes parmi les plus vulnérables.

"Par une sinistre coïncidence, les pluies récentes ont créé les conditions parfaites pour la reproduction des criquets alors que les restrictions introduites pour contenir le coronavirus ont entravé les efforts pour contrôler leur propagation", a-t-elle déclaré.

La Banque mondiale a annoncé la semaine dernière 500 millions de dollars de subventions et de prêts à faible taux d'intérêt pour aider les pays d'Afrique et du Moyen-Orient à combattre l'impact des criquets. Le Kenya et l'Ouganda ont reçu d'importants prêts du Fonds monétaire international pour soutenir leurs réponses à la Covid-19, y compris l'expansion des programmes de protection sociale.

Oxfam a appelé davantage de donateurs internationaux à soutenir les gouvernements de la région en leur fournissant une assistance immédiate, notamment en augmentant les subventions en espèces, afin d'aider les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables à survivre aux multiples crises.

M. Zigomo a déclaré: "Les subventions en espèces et les autres formes de protection sociale peuvent jouer un rôle énorme dans la protection des personnes vulnérables, et elles constituent une réponse essentielle et urgente à cette triple crise. Les donateurs doivent soutenir les gouvernements pour qu'ils développent leurs systèmes de protection sociale".

Le communiqué cite l'agriculteur somalien Frudusa Mali Muhamed, vivant en Éthiopie, dont toute la récolte d'oignons a été dévastée par les criquets : "Mes trois hectares d'oignons ont maintenant disparu. Après l'attaque des criquets, la ferme s'est vite transformée en un lieu de reproduction pour les essaims qui ont ensuite tué tous les bourgeons et racines d'oignons".

Oxfam a déclaré qu'il travaillait en étroite collaboration avec des partenaires locaux en Éthiopie et au Kenya, en Ouganda et en Somalie, afin d’offrir une aide en espèces à plus de 6.000 ménages pour acheter de la nourriture.

Elle distribue également du savon, des kits d'hygiène et de l'eau propre aux hôpitaux et aux communautés. Le personnel d'Oxfam a sensibilisé les populations pour aider à prévenir la propagation du coronavirus, notamment en diffusant des messages dans les langues locales avec des mégaphones dans les villages ruraux.

Pour surmonter certains des défis posés par le confinement, Oxfam a déclaré qu'il travaillait avec les opérateurs de téléphonie mobile pour fournir des bons électroniques pour du savon et de l'eau par le biais de "distributeurs automatiques d'eau" - des machines à prépaiement qui distribuent de l'eau aux communautés les plus vulnérables.

Oxfam a également développé une application GPS mobile qui permet aux volontaires des communautés d'enregistrer des données sur les invasions locales de criquets qui sont ensuite partagées avec les équipes d'intervention du gouvernement.

Oxfam lance un appel de fonds de près de 46 millions de dollars pour aider environ trois millions de personnes à sauver des vies dans la région.

