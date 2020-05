Une entreprise d'écotourisme du Botswana s'engage dans la lutte contre le braconnage

28 Mai 2020

Gaborone, Botswana, 27 mai (Infosplusgabon) - Wilderness Safaris, une entreprise panafricaine spécialisée dans l'écotourisme et basée au Botswana, a affirmé son engagement à lutter contre le braconnage sur le continent.

Avec huit opérations au Botswana, au Kenya, en Namibie, en Afrique du Sud, au Rwanda, en Zambie et au Zimbabwe, la société s'est engagée à soutenir les activités de lutte contre le braconnage, malgré une interruption de ses activités en raison de la pandémie du COVID-19.

"Bien que les restrictions de voyage soient toujours en vigueur, Wilderness Safaris continuera à soutenir la lutte contre le braconnage entre autres initiatives de conservation et de développement communautaire dans toutes ses régions d'opération", a déclaré Dave Bennett, directeur général de Wilderness Safaris, mercredi à Gaborone, où se trouve le siège de la société.

M. Bennett estime que l'Afrique offre des safaris réparateurs et se prépare déjà à faire une différence dans le nouveau monde du voyage, après la pandémie du COVID-19.

"Une fois ces restrictions levées, l'entreprise est prête à accueillir à nouveau ses clients, ayant mis en place de nouveaux protocoles complets afin que les visiteurs puissent être assurés que leur santé et leur sécurité sont bien prises en charge - dès leur arrivée en Afrique, et tout au long de leur séjour", a déclaré M. Bennett.

"Nous compatissons avec les personnes du monde entier qui ont été touchées par la pandémie du COVID-19 et nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons à nouveau accueillir nos invités dans nos magnifiques zones de conservation".

Selon M. Bennett, les camps de Wilderness Safaris sont petits et exclusifs, situés dans de grandes zones de nature sauvage et vierge, et offrent une alternative peu fréquentée par rapport à de nombreuses autres destinations touristiques de premier plan dans le monde.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AOD/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon