L'UNESCO et les partenaires des télécoms renforcent l'accès gratuit à l'éducation en ligne

28 Mai 2020

Paris, France, 27 mai (Infosplusgabon) - Les principaux opérateurs de téléphonie mobile qui font partie de la Coalition mondiale pour l'éducation de l'UNESCO ont intensifié leurs efforts pour améliorer la connectivité en offrant aux étudiants du monde entier un accès gratuit à des contenus éducatifs en ligne.

L'UNESCO a déclaré mercredi que les opérateurs de téléphonie transmettront le contenu éducatif en ligne à toutes les régions touchées par le coronavirus.

"Elle se concentre sur les élèves touchés par les fermetures d'écoles provoquées par le coronavirus.

Bien que la Coalition mondiale pour l'éducation soutienne les solutions en ligne et hors ligne, viser la connectivité pour tous est un impératif important", a déclaré Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO.

La Coalition mondiale pour l'éducation rassemble plus de 100 partenaires. Elle a été lancée le 26 mars pour mettre en commun les compétences et les ressources d'un large éventail d'entités publiques et privées.

Elle cherche également à déployer des options d'enseignement à distance inclusives et équitables, adaptées aux besoins des pays, en accordant la priorité à la connectivité, aux enseignants et à l'égalité des sexes.

M. Azoulay a déclaré que le coût de la fourniture de ce service crucial est également un obstacle majeur, surtout lorsque les données de l'UNESCO montrent que 43 % des ménages du monde n'ont pas accès à l'internet.

Elle a ajouté que le coût est également un obstacle majeur pour les étudiants issus de milieux défavorisés partout dans le monde.

L'initiative de la coalition est un exemple des résultats concrets qui peuvent être obtenus en associant les Nations unies et le secteur privé.

Les entreprises, en offrant une connexion gratuite aux contenus éducatifs dans un certain nombre de pays, donnent un signal fort quant à la nécessité de fournir un accès gratuit aux options éducatives en ligne.

Les opérateurs, Orange et Vodafone, offrent un accès gratuit à la plateforme d'enseignement à distance dans certains pays en réponse à la fermeture d'écoles qui touche encore 1,26 milliard d'apprenants dans le monde.

L'UNESCO a déclaré qu’en Afrique subsaharienne, Orange offrait par l'intermédiaire de ses filiales un accès gratuit à des plateformes d'apprentissage accréditées dans un certain nombre de pays.

Ces pays sont le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et la République démocratique du Congo.

Des offres similaires sont prévues au Botswana, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Liberia et à Madagascar.

La pratique est également étendue à des pays d'autres régions : l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie, une connexion gratuite est offerte pour les contenus éducatifs numériques.

"Orange a l'ambition, depuis plusieurs années, d'améliorer l'accès à l'éducation pour tous, a déclaré Alioune Ndiaye, directeur exécutif d'Orange pour le Moyen-Orient et l'Afrique.

Il a ajouté que c'est dans ce contexte que la société a ouvert ses écoles numériques et lancé ses forfaits de données mobiles à prix social dédiés à la formation en ligne.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AOD/GABON2020

