Le président de la BAD, Akinwumi Adesina, clame son innocence et affirme qu'il y a des tentatives pour ternir sa réputation

28 Mai 2020

Kigali, Rwanda, 27 mai (Infosplusgabon) - Le président de la Banque africaine de développement (BAD), le Dr Akinwumi Adesina, a affirmé mercredi que malgré les tentatives sans précédent de certaines personnes de ternir sa réputation et de porter atteinte aux procédures de gouvernance de la Banque, il maintient son innocence en ce qui concerne les allégations fallacieuses qui cherchent injustement à "porter atteinte à mon honneur et à mon intégrité, ainsi qu'à la réputation de la banque".

Dans un communiqué transmis à Kigali, au Rwanda, le Dr Adesina a déclaré qu'il était accablé par l'énorme soutien reçu du monde entier à la suite de ces allégations.

Tout en soulignant son engagement à rester confiant qu'en fin de compte et en tant qu'institution forte, le Dr Adesina a noté que la Banque en sortira plus forte qu'auparavant et continuera à soutenir la dynamique de développement de l'Afrique.

"Je tire une grande inspiration de mes héros, Nelson Mandela et Kofi Annan, dont les vies ont montré qu'à travers la douleur nous grandissons. Comme l'a dit Martin Luther King Jr., "l'arc de l'univers moral est long, mais il penche vers la justice".

La réaction du président de la Banque intervient après que les États-Unis, en tant que l'un des principaux actionnaires de la banque, aient demandé une enquête sur la décision présumée de la Banque africaine de développement.

Le Dr Adesina a été accusé par un groupe de dénonciateurs non identifiés de remettre des contrats à des connaissances et de nommer des proches à des postes stratégiques chez le prêteur basé à Abidjan.

Suite à ces allégations, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a rejeté les plans du conseil d'administration de la Banque africaine de développement visant à mettre fin à l'enquête sur son président, Akinwumi Adesina, et a demandé qu'une enquête indépendante soit menée sur les allégations portées contre lui.

Commentant ces allégations, M. Adesina a déclaré qu'il était convaincu que des procédures équitables, transparents et justes, respectant les règles, les procédures et les systèmes de gouvernance de la Banque, ainsi que l'État de droit, "prouveront en fin de compte que je n'ai pas violé le code d'éthique de cette remarquable institution".

"Je continuerai à travailler avec chacun de nos actionnaires pour faire en sorte que la Banque africaine de développement conserve sa réputation mondiale durement acquise", a indiqué un communiqué reprenant les propos de M. Adesina.

