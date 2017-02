Cameroun : Liesse dans les rues de Yaoundé après la qualification des Lions Indomptables en finale de la CAN Gabon 2017

03 Février 2017

Gabon-Cameroun-Sport-Football-CAN Gabon 2017

LIBREVILLE, 3 février (Infosplusgabon) - Des milliers de jeunes de la capitale, Yaoundé, se sont déversés dans les rues pour célébrer la qualification du Cameroun à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football après la victoire (2-0) face au Ghana, jeudi soir, à Franceville, au Gabon.

Les jeunes, dont la plupart étaient vêtus du maillot des Lions Indomptables, ont pris d’assaut les rues de Yaoundé à la fin de la rencontre.

A pied, à motocyclette ou en voiture, les jeunes brandissant des drapeaux du Cameroun et des branchages, ont parcouru les rues de la ville de Yaoundé en entonnant des chants patriotiques et des chants dédiés aux Lions Indomptables.

Au quartier Nsimeyong, les populations sont sorties en masse et ont envahi les rues et les débits de boissons et autres buvettes, barrant la voie aux automobilistes, s’accrochant à tout véhicule.

"Nous somme fiers de nos Lions, Il y a longtemps que nous n’avons pas accédé à la finale de la CAN. Je n’y croyais pas, surtout que durant toute la compétition, les Lions ont gagné les matchs avec beaucoup de difficultés", reconnaît N. Dieudonné, un supporter des Lions Indomptables.

"Fabrice Ondoa, le gardien, a été formidable, c’est grâce à lui que le Cameroun est arrivé en finale, nous comptons beaucoup sur lui pour la finale, lui seul peut nous faire remporter la victoire de cette CAN", ajoute-t-il.

Pour Chimène Magne, une vendeuse du bord de la rue, la joie se lit sur son visage, elle a distribué aux passants toutes les bananes douces qu’elle n’a pas pu vendre.

Elle estime que le Seigneur a aidé le Cameroun à battre le Ghana et l’implore pour qu’il continue d’accompagner les Lions lors du match contre l’Egypte dimanche prochain pour qu’ils remportent la finale. (Source Pana).

FIN/INFOSPLUSGABON/GPM/GABON2017

© Copyright Infosplusgabon