Arrêt définitif des championnats nationaux de football D1 et D2 du Togo suite à la Covid-19

28 Mai 2020

Lomé, Togo, 27 mai (Infosplusgabon)-La Fédération togolaise de football (FTF) a sifflé le coup final des championnats nationaux de football de première et deuxième divisions au Togo, « en raison de la persistance de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 », indique un communiqué de l’instance dirigeante du ballon rond, parvenu mercredi.

La FTF qui a fait plusieurs réunions sur la question et en réponse à la note circulaire de la Confédération africaine de football (CAF) relative aux différentes options pour boucler la saison sportive 2019-2020 suspendues depuis le 16 mars, a mis fin aux championnats et poursuit « les consultations avec les autorités gouvernementales et les acteurs-clé du football sur la stratégie qui permet de garantir l’équité sportive tout en minimisant les risques liés aux litiges sportifs éventuels ».

Car, explique la FTF, « le Comité exécutif de la FTF, après avoir écouté le rapport des consultations entreprises par le président (ndlr ; de la FTF, Guy Akpovy), prend acte de l’impossibilité d’organiser des matches et de reprendre l’ensemble des championnats en cours suspendus depuis le 17 mars 2020 et décide de l’arrêt définitif des championnats nationaux de première et de deuxième division saison 2019-2020 ».

Les clubs classés premier et deuxième à l’issue de la 20e journée du championnat national de première division sont déclarés champion et vice-champion ; les clubs classés premiers des poules Sud et Nord à l’issue de la 11e journée du championnat national de deuxième division accèdent à la division supérieure, souligne en conséquence, la FTF, en « application des règlements de compétitions », indique le communiqué.

Par ailleurs, les clubs classés aux deux dernières places sont maintenus et n’iront pas en division inférieure.

ASKO, en tête du classement à l’issue de la 20ème journée et son poursuivant immédiat, Unisport, sont déclarés, par dérogation, champion et vice-champion de la D1.

Entente II de Lomé (Sud) et AS Binah (Nord) sont admis en division supérieure et accèdent à la D1.

De sources proches de la FTF, « une prochaine séance Comité exécutif de la FTF précisera les conditions de démarrage de la prochaine saison 2020-2021 ».

Le Togo, comme tous les pays du monde, rappelle-t-on, subit le diktat de la Covid-19 qui contraint l’arrêt de plusieurs activités sportives dont le football. Pour ce qui concerne le championnat de football D1 du Togo, il ne restait que six journées pour clôturer la compétition.

