Pas moins de 14 avions de chasse russes ont été envoyés en Libye pour soutenir Haftar, selon AFRICOM

28 Mai 2020

Tripoli, Libye, 27 mai (Infosplusgabon) - Le Commandement militaire américain en Afrique (AFRICOM) a annoncé, mercredi, l'arrivée "d'au moins 14 nouveaux avions de chasse russes banalisés à la base aérienne d'Al-Jufra en Libye (Centre)".

Dans un communiqué, l'AFRICOM a indiqué que "des chasseurs MiG 29 et SU-24 ont quitté la Russie pendant plusieurs jours en mai", notant que "tous les avions portaient à l'époque les marques de l'armée de l'air russe, mais après avoir atterri à la base aérienne de Hmeimim en Syrie, MiG 29 sont repeints et émergent sans marques nationales".

L'AFRICOM a ajouté que "les avions de combat étaient pilotés par des militaires russes et escortés par des combattants russes basés en Syrie et en Libye, atterrissant dans l'Est de la Libye près de Tobrouk pour au moins 14 avions russes nouvellement banalisés sont ensuite livrés à la base aérienne Al Jufra en Libye".

Mardi, AFRICOM a annoncé que la Russie "avait déployé des avions de combat en Libye pour fournir un soutien aérien au groupe Wagner" qui se bat avec les forces de l'armée nationale libyenne de Haftar contre le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale.

Le commandement militaire américain en Afrique a précisé que "les avions russes sont arrivés en Libye après avoir traversé la Syrie, où ils ont été repeint", selon un communiqué publié sur son site Internet.

Le Commandant de l'AFRICOM, le général Stephen Townsend, a estimé que cette opération était une tentative de la Russie de "renverser la balance en sa faveur en Libye, comme elle l'a fait en Syrie en utilisant des groupes de mercenaires soutenus par le gouvernement tels que Wagner", notant que la Russie "ne peut pas continuer à nier son implication dans le conflit libyen".

Il a poursuivi : "Nous avons vu des chasseurs russes de quatrième génération s'envoler vers la Libye, et l'armée nationale libyenne ou des sociétés militaires privées ne peuvent pas posséder ou utiliser cet armement sans le soutien de la Russie".

