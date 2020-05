La production sucrière en baisse à Maurice

28 Mai 2020

Port-Louis, Maurice, 27 mai (Infosplusgabon) – La Chambre d’Agriculture de Maurice a estimé, mercredi, une production sucrière de 310,000 tonnes pour la récolte 2020 contre 331,105 tonnes pour la récolte de 2019, a-t-on appris de source officielle dans la capitale mauricienne.

Dans un communiqué transmis mercredi, Jacqueline Sauzier, secrétaire-général de la Chambre d’Agriculture de Maurice, a déclaré qu’en se basant sur les informations récoltées à ce stade et tenant compte de l’évolution de la situation de confinement et de la reprise des activités économiques, la production sucrière pour 2020 est estimée à environ 310 000 tonnes basée sur une production de canne d’environ 3.17 millions de tonne et d’un taux d’extraction moyen de 9.77%.

Selon elle, le couvre-feu sanitaire en vigueur dans l’ile depuis le 20 mars 2020, résultant de la pandémie du COVID 19, a stoppé toutes les activités agricoles et industrielles entraînant des impacts significatifs sur le secteur cannier.

«Au début du couvre-feu, ce secteur n’était pas identifié comme un secteur économique essentiel, tous les travaux ont dû être stoppés », a-t-elle déclaré. Elle a indiqué qu’en anticipant aucun délai supplémentaire, la campagne sucrière devrait démarrer le 15 juin 2020.

