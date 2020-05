Les Etats-Unis d’Amérique font don d’équipements militaires à l’armée nigérienne

28 Mai 2020

Niamey, Niger, 27 mai (Infosplusgabon) – Les Etats Unis ont fait don, mercredi au Niger, d’un lot d’équipements militaires destinés aux Forces Armées Nigériennes (FAN), d’une valeur de 780 millions de F CFA, indique-t-on de source officielle.

Le don qui a été réceptionné par le ministre de la Défense nationale du Niger, M. Issoufou Katambé, est composé de dix camions de transport de troupes de type Mercedes ATEGO d’une valeur d’un million de dollars (environ 550 millions de F CFA) et d’un entrepôt logistique de 300 mètres carrés d’une valeur de 430.000 dollars (un peu plus de 230.000.000 de F CFA).

En remettant ce don aux autorités nigériennes, l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Niger, Eric Whitaker, a noté que les équipements visent à aider les Forces Armées Nigériennes à maintenir leur capacité en vue de préparer et de déployer leurs soldats pour apporter la sécurité et la paix au Sahel.

Il a souligné que « sans unités logistiques professionnelles et entièrement équipées, aucune force de défense n’est capable d’opérer efficacement ».

Les Etats-Unis d’Amérique comprennent les défis inhérents au Sahel, a-t-il indiqué, précisant que « c’est pourquoi, notre gouvernement s’est consacré à développer la capacité logistique des Forces armées nigériennes pendant une bonne partie de la décennie".

Les Etats-Unis ont déjà fourni au Niger des formateurs, des conseillers, du carburant et des véhicules logistiques, « afin d’amener les troupes là où elles sont le plus nécessaire : sur les lignes de front où les terroristes frappent », a rappelé l’Ambassadeur Whitaker, avant d’annoncer que « le Niger étant un partenaire stratégique, les Etats-Unis comptent, pour les deux prochaines années, superviser cinq nouveaux projets d’infrastructures d’une valeur de plus de 16,5 millions de dollars ».

