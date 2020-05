L'Algérie déplore la guerre par "procuration" maintenant la Libye dans "l'anarchie"

28 Mai 2020

Tripoli, Libye, 27 mai (Infosplusgabon) - L'Algérie a fait part de ses regrets à l'égard des agendas internationaux et régionaux conflictuels en Libye, assurant qu'ils maintiennent la Libye dans un état d'anarchie et en fait le théâtre d'une guerre par procuration et une arène pour le règlement des comptes au détriment des Libyens.

"Les événements survenus en Libye, ces dernières semaines, confirment malheureusement les agendas régionaux et internationaux contradictoires qui semblent convenir uniquement pour maintenir la Libye dans un état d'anarchie, en faire le théâtre de guerres par procuration et une arène pour régler les comptes au détriment du sang du frère libyen", a déclaré le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Cette position est intervenue dans un message adressé par M. Boukadoum, à l'occasion de la journée de l'Afrique, le 25 mai, qui marque le 57e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine et de l'Union africaine, selon un communiqué publié, mercredi.

Dans son message, M. Boukadoum a exprimé la "profonde préoccupation" de l'Algérie devant les développements dangereux que la Libye a connus, ces dernières semaines, réitérant sa volonté d'abriter un dialogue libyen et de poursuivre ses efforts pour unir les parties et rapprocher leurs points de vues.

Le ministre algérien des Affaires étrangères a averti que le flux important d'armes vers la Libye, qui représente une "violation flagrante" des résolutions internationales, vise "non seulement a attisé la guerre civile, mais également à contribuer à armer des groupes terroristes qui sont devenus une menace pour la sécurité de la région, entravant la voie d'un règlement politique de cette crise".

Le chef de la diplomatie algérienne a également souligné, dans son message, que son pays "continuera dans un esprit de solidarité avec le peuple libyen, et dans le cadre de la coordination et de la consultation avec toutes les parties libyennes, les pays voisins, l'Union africaine et les Nations Unies, ses meilleurs efforts, pour rapprocher les parties et rapprocher leurs vues".

M. Boukadoum a réitéré la volonté de l'Algérie "d'accueillir le dialogue libyen, et sur le rôle pivot que les pays voisins et l'Union africaine devraient jouer dans le processus onusien pour régler la crise libyenne".

