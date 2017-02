Afrique : La Tunisie introduit le yuan chinois dans son panier de réserve en devises

03 Février 2017

LIBREVILLE, 3 février (Infosplusgabon) - La Tunisie a introduit, à compter du mercredi 1er février, le yuan chinois dans son panier de réserves en devises, en vue de réaliser une plus grande ouverture des secteurs bancaire et financier entre la Tunisie et la Chine.

Les Banques centrales tunisienne et chinoise ont signé un mémorandum d'entente à cet effet, indique la Banque centrale tunisienne.

Aux termes de cet accord, la Banque centrale tunisienne a accepté le yuan comme monnaie convertible, les banques réaliseront donc des économies conséquentes, ce qui permettra de réduire sensiblement le risque de change vis-à-vis du yuan pour les opérateurs voulant se financer en Chine ou désirant doper leurs échanges avec ce pays.

En effet, la composition du panier de devises en dollars, euros, yens ou yuans, conditionne beaucoup le taux de change du dinar tunisien.

Les agents économiques tunisiens ne sont plus tenus de faire transiter leurs emprunts en yuans par le dollar ou l’euro puis par le dinar tunisien.

