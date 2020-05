Le Centre africain des ressources naturelles dévoile une publication visant à faire avancer les réformes essentielles de la politique foncière

27 Mai 2020

Abidjan, Côte d'Ivoire, 27 mai (Infosplusgabon) - En réponse aux problèmes posés par la propriété et l'utilisation des terres dans toute l'Afrique, le Centre africain des ressources naturelles (African Natural Resources Centre, ANRC) de la Banque africaine de développement (BAD) lance une série d'articles pour faciliter le débat politique.

Selon la BAD, les articles sont rédigés par des universitaires internationaux influents dont les recherches et analyses pionnières ont contribué à orienter les politiques de réforme foncière en Afrique pendant plus de deux décennies.

Ces actions devraient donner une nouvelle urgence au besoin de réforme foncière, selon la banque.

La publication, "Repenser la réforme foncière en Afrique : Nouvelles idées, opportunités et défis", fait suite à la conférence sur la politique foncière en Afrique, organisée en novembre dernier par l'ANRC à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et au 10ème anniversaire de la Déclaration de l'Union africaine sur la terre.

Cosmas Milton Obote Ochieng, directeur de l'ANRC et co-auteur de la publication, a déclaré : "Nous voulons que ce soit le début d'un débat inspirant qui réexamine les hypothèses et les perspectives fondamentales qui sous-tendent les politiques de réforme agraire. Nous accueillons avec plaisir les nouvelles recherches, les nouveaux documents et le dialogue sur ce sujet important".

L'initiative devrait inspirer une percée dans la politique de réforme foncière. Depuis l'indépendance, les gouvernements africains se sont efforcés de mettre en œuvre des politiques foncières efficaces.

En outre, la dégradation des terres, le manque de technologie et les profondes lacunes en matière de ressources et d'infrastructures ont entravé la modernisation du secteur agricole africain, qui est essentiel.

Selon la banque, il est essentiel de débloquer ce goulet d'étranglement pour fournir des emplois ruraux à des centaines de millions de jeunes. Une réforme efficace du régime foncier pourrait contribuer de manière décisive à résoudre le problème de la gestion efficace des terres qui conduit à la transformation économique durable du continent.

Il existe une marge de manœuvre considérable pour adopter de nouvelles politiques au niveau du continent qui permettraient un équilibre inclusif entre les approches coutumières et nouvelles de la propriété et de l'utilisation des terres qui favorisent un plus grand investissement dans l'agriculture.

La publication comprend des contributions de : Liz Alden Wily, de l’Institut Van Vollenhoven pour le droit, la gouvernance et la société à l'Université de Leiden; Thomas Bassett, l’Université de l'Illinois, Urbana-Champaign ; Sara Berry de l’Université Johns Hopkins ; Uchendu Eugene Chigbu de l’Université technique de Munich ; et Horman Chitonge de l’Université de Cape Town.

