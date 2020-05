La commission Vérité de la Gambie reprend les audiences publiques le 8 juin

27 Mai 2020

Banjul, Gambie, 27 mai (Infosplusgabon) - La Commission Vérité, Réconciliation et Réparations de Gambie reprendra, le 8 juin, les audiences publiques qu'elle avait suspendues le 18 mars dernier en réponse à la pandémie de la COVID-19.

"La reprise des audiences publiques le 8 juin est conforme au calendrier et au plan de travail 2020 de la Commission. Cela signifierait également que la Commission n'aura perdu que deux semaines d'auditions. Dans ce cas, les auditions publiques devraient se terminer durant la dernière semaine de novembre 2020, plutôt que la première comme prévu initialement", a déclaré un communiqué officiel.

La Commission a indiqué que la décision avait été prise le 11 mai à la suite de consultations du procureur général et du ministre de la Justice avec les commissaires, le personnel du secrétariat et la cellule juridique.

Le communiqué indique que la Commission reprendra là où elle s'était arrêtée, avec des témoins attendus pour témoigner sur les attaques sur la route du cortège de l'ex-président Yahya Jammeh et sur les conditions de détention dans les prisons gambiennes.

À la lumière de l'état d'urgence actuel et des règles et règlements de la Covid-19, elle a expliqué que les places des commissaires et du personnel dans la salle d'audience seront reconfigurées pour tenir compte de l'éloignement social et d'autres mesures de précaution.

"Il est également prévu que seuls quelques membres de la famille ou proches parents des témoins seront autorisés à entrer dans la salle, en plus du personnel de soutien essentiel de la CRRT, notamment les interprètes, les ingénieurs du son, les travailleurs de soutien psychosocial et médical, les agents de sécurité et le personnel des médias", indique le communiqué.

Bien que les médias pourront toujours couvrir les procédures, des mesures seront mises en place pour garantir le respect des règles de distanciation physique entre autres mesures pour la Covid-19.

Selon le communiqué, des dispositions seront prises par le département des ressources humaines du secrétariat pour voir comment toutes les unités de la Commission pourront fonctionner au mieux à plein temps tout en respectant les précautions de Covid-19.

FIN/ INFOSPLUSGABON/GHI/GABON2020

