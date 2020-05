Le football s'unit pour soutenir l'initiative de la Journée internationale des enfants disparus

27 Mai 2020

Zurich, Suisse, 27 mai (Infosplusgabon) - À l'occasion de la Journée internationale des enfants disparus, célébrée le 25 mai, la FIFA s'est associée à plus de 170 équipes de football des six continents pour soutenir une nouvelle initiative qui espère aider à retrouver des jeunes vulnérables.

Chaque équipe, ainsi que la FIFA, s'est portée volontaire pour utiliser ses réseaux sociaux afin de partager des vidéos mettant en scène des enfants actuellement portés disparus dans le monde entier.

L'instance dirigeante du football mondial a indiqué sur son site web que l'initiative "Football Cares" est gérée par le Centre international pour les enfants disparus et exploités (ICMEC) et également soutenue par l'Association européenne des clubs (ECA). L'AS Roma, qui a une relation de longue date avec l'ICMEC, contribue à faciliter le projet.

"Plus d'un million d'enfants sont portés disparus dans le monde chaque année et si la majorité d'entre eux peuvent rentrer chez eux rapidement et en toute sécurité, beaucoup restent portés disparus pendant de plus longues périodes", a déclaré Bob Cunningham, directeur général de l'ICMEC.

"En cette Journée internationale 2020 des enfants disparus, nous sommes honorés de bénéficier du soutien de la communauté mondiale du football. Avec l'énorme audience et la portée mondiale dont ces clubs se targuent, nous espérons que quelqu'un, quelque part, pourra reconnaître l'un des enfants disparus dans les vidéos et permettre à un enfant de retrouver ses proches".

Depuis plus de 20 ans, l'ICMEC dirige les efforts visant à rendre le monde plus sûr pour les enfants contre les enlèvements, les abus sexuels et l'exploitation. Son travail s'étend sur tous les continents, et le Réseau mondial des enfants disparus de l'ICMEC rassemble 30 pays pour aider à retrouver les enfants disparus et enlevés.

Le 25 mai de chaque année, à l'occasion de la Journée internationale des enfants disparus, l'ICMEC coordonne des activités et des campagnes visant à sensibiliser au problème des enfants disparus, à célébrer ceux qui ont été retrouvés et à se souvenir de ceux qui sont toujours portés disparus.

"Le football est le sport le plus populaire au monde et l'ICMEC reconnaît le potentiel des clubs à amplifier nos efforts pour faire connaître le sort des enfants disparus grâce à leur incroyable présence dans les réseaux sociaux", a déclaré Caroline Humer, vice-présidente des programmes.

Nous tenons à remercier la CEA et la FIFA pour leur fantastique soutien, tous les clubs qui ont accepté de participer à l'initiative "Football Cares", ainsi que l'AS Rome, qui nous a contactés pour la première fois au sujet de cette initiative et qui aide l'ICMEC à mettre en place la campagne".

