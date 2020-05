La FIFA, l'OMS et la Commission européenne lancent la campagne #SafeHome

27 Mai 2020

Zurich, Suisse, 27 mai (Infosplusgabon) - La FIFA, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Commission européenne ont uni leurs forces pour lancer la campagne #SafeHome afin de soutenir les femmes et les enfants exposés à la violence domestique.

Les trois partenaires affirment que la campagne était une réponse commune des trois institutions à la récente flambée des rapports de violence domestique, car les mesures de maintien à domicile visant à prévenir la propagation de la COVID-19 ont fait courir un risque accru aux femmes et aux enfants victimes de maltraitance.

Près d'une femme sur trois dans le monde subit une violence physique et/ou sexuelle de la part d'un partenaire intime ou une violence sexuelle de la part d'une tierce personne au cours de sa vie.

Dans la majorité des cas, cette violence est commise par un partenaire au sein de leur foyer - en effet, jusqu'à 38 % de tous les meurtres de femmes sont commis par un partenaire intime.

On estime également qu'un milliard d'enfants, âgés de deux à dix-sept ans (soit la moitié des enfants du monde), ont subi une violence physique, sexuelle ou émotionnelle ou ont été négligés au cours de l'année écoulée.

Les raisons pour lesquelles des personnes commettent des actes de violence domestique sont nombreuses, notamment l'inégalité entre les sexes et les normes sociales qui tolèrent la violence, les expériences de maltraitance ou d'exposition à la violence vécues pendant l'enfance et le contrôle coercitif exercé pendant la croissance.

La consommation nocive d'alcool peut également être source de violence. Les situations de stress, comme celles vécues lors de la pandémie de la COVID-19 et l'instabilité économique, exacerbent le risque.

En outre, les mesures d'éloignement actuellement en place dans de nombreux pays font qu'il est plus difficile pour les femmes et les enfants d'entrer en contact avec leurs familles, leurs amis et les professionnels de la santé qui pourraient autrement leur apporter soutien et protection.

"Avec l'Organisation mondiale de la santé et la Commission européenne, nous demandons à la communauté du football de sensibiliser à cette situation intolérable qui menace particulièrement les femmes et les enfants dans leur propre maison, un endroit où ils devraient se sentir heureux, en sécurité et en sûreté", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

"Nous ne pouvons pas rester silencieux sur cette question qui affecte négativement tant de personnes. La violence n'a pas sa place dans les foyers, tout comme elle n'a pas sa place dans le sport. Le football a le pouvoir de transmettre des messages sociaux importants, et à travers la campagne #SafeHome, nous voulons nous assurer que les personnes victimes de violence ont accès aux services de soutien nécessaires dont elles ont besoin".

"Tout comme la violence physique, sexuelle ou psychologique n'a pas sa place dans le football, elle n'a pas sa place dans le foyer", a déclaré Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Nous sommes très heureux que nos partenaires se joignent à nous aujourd'hui pour attirer l'attention sur cette question cruciale. Comme les gens sont confinés à la maison à cause de la COVID-19, les risques de violence domestique ont tragiquement été exacerbés".

"La violence n'a pas sa place dans nos sociétés", a déclaré Mariya Gabriel, commissaire à l'innovation, à la recherche, à la culture, à l'éducation et à la jeunesse. "Les droits des femmes sont des droits humains et doivent donc être protégés. Souvent, les femmes et les enfants maltraités évitent de parler par peur ou par honte.

"Cette "fenêtre" pour parler et demander de l'aide est encore plus restreinte pendant l'enfermement. En fait, la violence domestique a connu une augmentation depuis l'apparition de la COVID-19. Il est de notre responsabilité, en tant que société, en tant qu'institutions, de parler au nom de ces femmes. De leur donner confiance et force. C'est le but de cette campagne commune à laquelle je suis honorée de participer".

"Nous demandons à nos associations membres de publier activement les coordonnées des lignes d'assistance téléphonique et des services de soutien nationaux ou locaux qui peuvent aider les victimes et toute personne se sentant menacée par la violence dans sa localité", a ajouté le président de la FIFA. "Nous demandons également à nos membres de revoir leurs propres mesures de sauvegarde en utilisant la boîte à outils des gardiens de la FIFA afin de garantir que le football soit un sport amusant et sûr pour tous, en particulier pour les plus jeunes membres de la famille du football".

La campagne de sensibilisation vidéo en cinq parties met en scène 15 footballeurs passés et présents - Álvaro Arbeloa, Rosana Augusto, Vítor Baía, Khalilou Fadiga, Matthias Ginter, David James, Annike Krahn, Marco Materazzi, Milagros Menéndez, Noemi Pascotto, Graham Potter, Mikaël Silvestre, Kelly Smith, Óliver Torres et Clémentine Touré - qui ont souligné leur soutien à la résolution de ce problème crucial.

La campagne est publiée sur différents canaux numériques de la FIFA, et #SafeHome est également soutenu par des kits d'outils multimédia pour les 211 fédérations membres de la FIFA et pour différentes agences médiatiques afin de faciliter une localisation supplémentaire et d'amplifier le message dans le monde entier.

