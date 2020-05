Coronavirus : La Tanzanie convoque l'ambassadeur des États-Unis sur la déclaration sur le Covid-19

27 Mai 2020

Dar es Salam, Tanzanie, 27 mai (Infosplusgabon) - Le ministère tanzanien des Affaires étrangères et de la Coopération en Afrique de l'Est a convoqué l'ambassadeur américain en Tanzanie, le Dr Inmi Patterson, pour lui demander des éclaircissements sur des déclarations faites par la mission concernant la situation du coronavirus (Covid-19) dans ce pays.

L'ambassade américaine a publié sur son site web et sur les plateformes de réseaux sociaux des informations sur la gestion de la pandémie du Covid-19 par le gouvernement tanzanien.

Une déclaration publiée mardi par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération de l'Afrique de l'Est, indique que le Dr Patterson avait répondu à l'appel et avait rencontré le secrétaire permanent du ministère, Wilbert Ipuge.

"Le mercredi 13 mai 2020 et le lundi 25 mai 2020, sur la page Twitter de l'ambassade, qui semblaient destinée à alerter les citoyens américains en Tanzanie et ceux qui avaient l'intention de visiter le pays que Dar es Salam n'était pas sûre en raison de la présence d'un grand nombre de patients atteints du Covid-19", indique le communiqué du ministère.

Le communiqué indique en outre que les avertissements de l'ambassade affirment également que de nombreux hôpitaux de la capitale commerciale de la Tanzanie, Dar es Salaam, sont submergés par des patients atteints de Covid-19, affirmation qui n'était pas vraie et qui était susceptible de causer de la détresse aux Tanzaniens et aux ressortissants étrangers.

Le secrétaire permanent a mis en garde l'ambassadeur américain sur l'importance pour l'ambassade de fournir des informations certifiées, en particulier le gouvernement n'avait aucune restriction sur les ambassadeurs qui cherchent et obtiennent des informations précises et réelles.

Le Premier ministre tanzanien, Kassim Majaliwa, a annoncé dimanche que le nombre de patients atteints de Covid-19 dans le pays avait continué à diminuer, la plupart des centres de quarantaine étant désormais vides.

M. Majaliwa, qui s'exprimait lors des prières de l'Aïd el-Fitr à Dar es Salam, a déclaré qu'il n'y avait que trois patients dans la capitale commerciale, 16 à Kibaha, dans la région côtière, alors qu'un centre à Dodoma n'avait que trois patients.

Les autres centres avaient chacun un patient, tandis que les autres n'en comptaient aucun.

Suite à la baisse du nombre de cas de Covid-19, le président John Pombe Magufuli a annoncé la semaine dernière la réouverture des universités à partir du 1er juin 2020, et a permis la reprise des activités sportives.

