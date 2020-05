Le Ghana compte au total 6808 cas de coronavirus et 2070 personnes déclarées guéries

25 Mai 2020

Accra, Ghana, 25 mai (Infosplusgabon) - Le Ghana a enregistré 125 nouvelles infections au coronavirus, ce qui porte à 6808 le nombre total de cas, a annoncé ce lundi Ghana Health Service (GHS).

Selon GHS, 72 patients ont été déclarés guéris, soit 2070 au total, tandis que le bilan des victimes, 32, reste inchangé.

Le Ghana a réalisé plus de 194 700 tests.

Par ailleurs, le Président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a fait savoir que des consultations sont en cours pour étudier des stratégies d'assouplissement des restrictions liées au coronavirus, afin que la vie sociale et économique des Ghanéens "puisse reprendre son cours".

“J'espère que ces consultations s'achèveront cette semaine de sorte qu'on puisse annoncer aux Ghanéens une feuille de route claire pour assouplir les restrictions", a-t-il dit lors d'une célébration nationale virtuelle de l'Eid dimanche.

“Nous devons trouver une voie vers le déconfinement, mais en sécurité, car nous ne pouvons rester sous confinement pour toujours", a-t-il dit.

Le Président Akufo-Addo a dit que sa confiance à assouplir les restrictions est "fortifiée" par le fait que "le taux de décès au Ghana par rapport au nombre de cas confirmés est très faible - un pour un million, 0,0001%- l'un des plus faibles d'Afrique et du monde, ceci malgré le nombre très élevé de tests que nous réalisons".

Il a insisté sur la persistance de la faiblesse du nombre de cas sévères hospitalisés.

“La crainte de voir nos hôpitaux débordés, et, en réalité, submergés, ne s'est jusqu'ici, par la grâce de Dieu, pas encore matérialisée", a-t-il noté.

Le Président Akufo-Addo a dit que le Ghana a actuellement un mécanisme plus robuste pour faire appliquer sa stratégie centrale pour vaincre le virus - l'application des 3T, tester, tracer et traiter.

"Les équipes de traçage des contacts sont plus expérimentées et plus efficientes; les capacités de tests ne sont plus concentrées à Accra et Kumasi (deuxième ville du pays), mais se répandent de façon régulière à travers le pays; les capacités de traitement ont été considérablement renforcées avec des centres d'isolement mieux distribués dans le pays", a-t-il dit.

