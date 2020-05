L'Armée nigériane a tué 1015 terroristes d'ISWAP au cours de ces sept dernières semaines dans le nord-est du pays

25 Mai 2020

Abuja, Nigéria, 25 mai (Infosplusgabon) - Plus de 1015 terroristes du groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP), dissident de Boko Haram, ont été tués au cours des sept dernières semaines dans le nord-est du pays par l'Armée nigériane, a annoncé dimanche, son chef d'état-major, le général Tukur Yusuf Buratai.

Lors d'une réception organisée pour les troupes à l'occasion de l'Eid-el-Fitr au centre de commandement de Maiduguri, il a précisé que ces terroristes ont été tués lorsqu'il a pris le commandement des troupes dans cette guerre.

Le général a expliqué que les opérations menées sur l'axe triangulaire de Tumbuktu, autour de la forêt de Sambisa, ont porté leurs fruits.

Affirmant que les soldats ont réussi à déloger des camps importants pour les terroristes à Mungusum, Gajirin, Talala, Buk, et Malumti, entre autres, le chef d'état-major a dit que "des centaines de terroristes" ont été neutralisés dans différents camps et d'autres ont été blessés et se cachent dans la forêt avec des blessures graves.

“Cela explique pourquoi les terroristes ont eu recours à des attaques désespérées contre des villes et des villages tels que Babangida et Dapchi, en quête de matériel médical et autres logistiques pour soigner leurs camarades blessés, qui meurent comme des mouches dans la forêt", a-t-il indiqué.

Le général Buratai a félicité les soldats pour avoir maintenu le blocage des chaînes d'approvisionnement logistique de Boko Haram et sa liberté de mouvement à l'intérieur de l'axe triangulaire de Tumbuktu.

De la même manière, a-t-il dit, les services de renseignements de l'armée se sont bien organisés et leurs opérations se sont grandement améliorées".

Il a reconnu que les soldats ont enregistré "quelques pertes" et des blessés.

"Nous prions pour le repos de l'âme des disparus. Les blessés reçoivent les soins de santé de la meilleure qualité possible".

Le chef de l'armée a ajouté qu'à l'instar de tous les autres secteurs dans le pays, l'Armée nigériane a des défis à relever.

Ces défis ont été aggravés par le confinement global occasionné par la pandémie de la COVID-19 qui, dans une certaine mesure, a retardé l'arrivée et la livraison d'équipements militaires essentiels.

Il a ajouté que les forces sont en cours de restructuration pour leur permettre de mieux combattre dans cette nouvelle guerre asymétrique à laquelle elles sont confrontées.

Dans son discours, le gouverneur de l'Etat de Borno, Babagana Zulum, a reconnu les immenses succès enregistrés durant ces deux derniers mois et prié Dieu pour qu'Il donne aux soldats plus de force, de sagesse, de courage, d'efficience et une longue vie pour combattre les insurgés.

FIN/INFOSPLUSGABON/AHG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon