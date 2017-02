Congo : Plus de 72 milliards de FCFA pour le budget de la CNSS

01 Février 2017

Congo-Santé-Budget de la CNSS

LIBREVILLE, 1er février (Infosplusgabon) - La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) du Congo vient d’adopter son budget exercice 2017 à la somme de 72, 4 milliards de francs CFA, en augmentation par rapport à celui de l’année 2016 qui s’élevait à 70, 4 milliards de francs CFA, selon un communiqué final publié lundi à Brazzaville à l’issue des travaux du conseil d’administration de l'institution.

"Le montant des recettes et des dépenses de l'année 2017 s'élève à 72,4 milliards de FCFA, budget en augmentation par rapport à celui de l’année 2016 arrêté à 70, 4 milliards de francs CFA", d’après le communiqué final lu par l’inspecteur général à la CNSS, Claude Miéré.

Outre le budget, Claude Miéré a indiqué que le conseil a adopté également six délibérations dont le plan d’action de la CNSS exercice 2017. Ce plan s’articule autour de trois axes prioritaires : la poursuite de la dynamisation du recouvrement des cotisations sociales ; la promotion de la santé et de la sécurité au travail et l’optimisation de la gestion.

De son côté, le président du conseil d’administration de la CNSS, Christian Barros, a déclaré que le problème du règlement des arriérés des pensions accumulés au cours des périodes antérieures se pose toujours avec acuité et l’apurement de la dette sociale des entreprises d’Etat et de l’Etat employeur n’a toujours pas trouvé un début d’exécution.

