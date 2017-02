TOGO : Ecobank lance son Fintech Challenge de 500 000 $ US à l’intention des start-up et des innovateurs africains

01 Février 2017

LIBREVILLE, 1er février (Infosplusgabon) – Le Groupe bancaire panafricain Ecobank a lancé mardi Ecobank Fintech Challenge, un concours à l’intention des start-ups africaines dans le domaine de la Technologie pour construire et déployer des solutions innovantes de fintech et de banque en Afrique, souligne un communiqué de presse.

Ecobank accueille les candidatures sur http://ecobankfintech.com/, de la part de start-ups et de développeurs dans les 54 pays africains.

Selon le communiqué, « vingt finalistes du Défi Fintech seront invités à une cérémonie de remise de prix et à une foire d'innovation au siège du Groupe Ecobank à Lomé, au Togo. Les trois premières start-up de la foire gagneront des prix en espèces d'une valeur de 10 000 $ US, 7 000 $ US et 5 000 $ US respectivement. Il sera conféré aux finalistes le statut de boursier de Ecobank et ceux-ci seront jugés qualifiés à explorer une occasion unique de partenariat avec le Groupe Ecobank ».

Le partenariat comprendra :

* Un financement de démarrage important : jusqu'à concurrence de 500 000 $ US

* Déploiement multinational de produits : pour les start-ups les plus commercialement viables pour lancer leurs produits dans les 33 marchés d'Ecobank en Afrique

* Partenaire fournisseur de services : pour les start-up pourvues de capacités pertinentes pour devenir partenaire de service panafricain au sein de l'écosystème de l’implantation d’Ecobank

* Soutien au mentorat et à la mise en réseau : les fondateurs seront nommés Ecobank Innovation Fellows pour une période d'un an, leur permettant d'accéder aux réseaux et au mentorat du vaste réseau mondial de leaders technologiques, d'experts en fintech, d'investisseurs et de coaches en management.

Le Directeur général du groupe Ecobank, Ade Ayeyemi, a déclaré que « c'est l'un des plus gros packages de soutien mis en place par une banque ou un investisseur pour soutenir les start-ups technologiques en Afrique. La Fintech est l'avenir de la banque ; C'est pourquoi nous ouvrons nos portes et notre vaste infrastructure commerciale pour soutenir les plus brillants innovateurs d'Afrique ».

Pour sa part, le Directeur Exécutif du Groupe Ecobank pour les Opérations et la Technologie, Eddy Ogbogu, a déclaré qu’ « au cœur de Fintech Challenge de Ecobank se définit une mission de pilotage de la révolution de la Fintech en Afrique. Ecobank consacre des ressources à cette initiative pour soutenir les innovateurs des produits les plus sérieux et les entreprises de la fintech en développement ».

Rappelons qu’Ecobank Fintech Challenge a été conçu en partenariat avec le cabinet conseil Konfidants et est soutenu par plusieurs partenaires en Afrique et dans le monde.

La période limite d’envoi des candidatures est fixée au 14 avril 2017.

