Journée de l'Afrique : la Tunisie appelle à la conjugaison des efforts pour déposer la crise sanitaire

24 Mai 2020

Tunis Tunisie, 24 mai (Infosplusgabon) - La Tunisie a réitéré dimanche l'importance pour la conjugaison des efforts et pour le renforcement de la solidarité africaine afin de relever les défis actuels dont la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19) pour limiter sa propagation dans les pays africains et au sein des populations.

Le ministère tunisien des Affaires étrangères a réaffirmé, dans un communiqué à l'occasion de la journée mondiale de l'Afrique célébrée le 25 mai de chaque année, son désir, dans ces moments critiques, de défendre les questions du continent tout en soulignant la constance de sa position qui vise à contribuer à la préservation et au renforcement de la paix et de la sécurité internationales ainsi que la construction de la confiance du dialogue et de la solidarité entre tous les pays membres de l'Union africaine.

La Tunisie est déterminée à contribuer au renforcement de l'intégration africaine et à la création des conditions nécessaires pour le bien-être et le développement durable des peuples du continent et sa jeunesse afin de concrétiser leurs aspirations selon les objectifs prometteurs de l'Agenda de l'Union africaine 2063 pour le développement.

La Tunisie célèbre lundi avec fierté la journée de l'Afrique à l'instar des autres "pays et peuples frères africains", a ajouté le ministère, renouvelant la place importante que la Tunisie accorde à l'Afrique dans sa politique étrangère.

La journée mondiale de l'Afrique est le jour de la commémoration annuelle de la fondation de l'Organisation de l'unité africaine, le 25 mai 1963.

Elle est célébrée en Afrique et dans le reste du monde.

