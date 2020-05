Coronavirus: le Kenya va installer un laboratoire mobile à la frontière de la Tanzanie pour accélérer les tests de détection de virus

24 Mai 2020

Nairobi, Kenya, 24 mai (Infosplusgabon) - Le Kenya a reçu deux laboratoires mobiles de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) qui seront stationnés à Namanga et Naivasha pour aider à lutter contre la propagation transfrontalière du coronavirus, ont déclaré des autorités sanitaires kenyanes.

Namanga est une ville située à la frontière entre le Kenya et la Tanzanie, tandis que Naivasha, au centre du Kenya, est un port sec.

Le ministre kenyan de la Santé, Mutahi Kagwe, a affirmé que les laboratoires font partie des efforts régionaux pour contenir la pandémie et d'autres maladies infectieuses.

L’une des raisons pour laquelle les laboratoires sont déployés dans les deux villes est due au fait qu'elles sont fréquentées par des chauffeurs de camion transportant des marchandises depuis ou vers le Kenya.

Cette décision accélérera également le processus de contrôle et stimulera le commerce dans la région.

Le port sec de Naivasha dessert un dépôt intérieur de conteneurs (ICD) pour le fret transporté par le Standard Gauge Railway (SGR) depuis le port de Mombasaa.

Le port de Mombasa dessert un certain nombre de pays enclavés de la région de l'Afrique de l'Est à savoir l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi ainsi que certaines parties de l'est de la RD Congo.

L'EAC est une organisation économique régionale composée de cinq membres dont le secrétariat est à Arusha, en Tanzanie.

Le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et le Soudan du Sud sont membres de cet organisme régional.

Le projet de laboratoire mobile est financé par l'Allemagne par le biais de la Banque allemande de développement (KfW) et de l'Institut Bernhard Nocht de médecine tropicale (BNIT).

Outre les laboratoires mobiles, le Kenya a également reçu des accessoires de laboratoire mobile, des consommables, des EPI, des TIC (ordinateurs portables, téléphones par satellite) et des systèmes électriques.

Le Réseau régional de laboratoires de référence en santé publique de l’EAC est un pilier du renforcement de capacités de la région en vue de diagnostiquer les maladies infectieuses.

Ces laboratoires mobiles ont une capacité combinée pour prendre en charge 2.000 tests par jour.

