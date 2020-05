Coronavirus: Le nombre de cas est passé à 1214 après 22 nouvelles infections confirmées

24 Mai 2020

Nairobi, Kenya, 24 mai (Infosplusgabon) - Les cas confirmés de coronavirus au Kenya sont passés à 1.214 dimanche après que 22 autres personnes ont été testées positives pour le virus.

1.108 échantillons ont été prélevés pour des tests effectués dans un délai de 24 heures.

Le secrétaire administratif en chef de la Santé, le Dr Rashid Aman, a déclaré que le nombre de morts était passé à 51 après qu'une personne ait succombé à la pandémie, tandis que 383 personnes se sont rétablies jusqu'à présent.

Parmi les nouveaux cas, 17 sont des hommes et 5 sont des femmes. Le plus jeune a 24 ans tandis que le plus âgé a 73 ans, a expliqué M. Aman.

