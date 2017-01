L'ambassade des Etats-Unis à Tripoli suspend la délivrance des visas aux Libyens

31 Janvier 2017

USA-Sécurité-Décret anti-immigration

LIBREVILLE, 31 janvier (Infosplusgabon) - L'ambassade américaine en Libye a annoncé la suspension de la délivrance de visas aux citoyens libyens qui souhaitent se rendre aux États-Unis, en application de la résolution signée chez 27 janvier dernier par le président américain, Donald Trulp, relative à "la protection de la nation contre les attaques terroristes par des étrangers".

Dans un communiqué publié sur son site Internet lundi soir, l'ambassade des États-Unis en Libye, indique qu'"en vertu du décret exécutif signé le 27 janvier 2017 relatif à la protection de la nation contre les attaques terroristes par des étrangers, il a été suspendu la délivrance de visas aux citoyens d'Irak, de l'Iran, de la Libye, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie et du Yémen".

L'ambassade explique que la décision "est entrée en vigueur immédiatement et jusqu'à nouvel ordre et demande aux citoyens libyens de ne pas demander un rendez-vous pour un visa ou de payer des frais spéciaux de visa en ce moment".

La mission diplomatique américaine demande à que ceux qui avaient des rendez-vous antérieures de ne pas se rendre à ces rendez-vous, parce qu'il ne leur sera pas autorisé d'entrer dans l'ambassade ou au consulat", et ajoute qu'elle annoncera toute autre modification affectant les voyageurs vers les États-Unis le plus tôt en cas de disponibilité de nouvelles informations.

Le président américain Donald Trump a publié un décret interdisant l'entrée des réfugiés syriens aux États-Unis jusqu'à nouvel ordre et la suspension de l'entrée des visiteurs de six pays: Libye, Irak, Iran, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen. (Source Pana).

