Les musulmans rwandais organisent une cérémonie télévisée marquant la fin de l'Aïd al-Fitr

24 Mai 2020

Kigali, Rwanda, 24 mai (Infosplusgabon) - La communauté musulmane du Rwanda a organisé dimanche une cérémonie télévisée marquant la fin du mois sacré du Ramadan.

L'événement a également été diffusé en direct sur plusieurs plateformes de médias sociaux, car il est interdit de se rassembler en masse pour empêcher la propagation de la COVID-19.

Traditionnellement, la fin de la célébration du Ramadan est célébrée par un service religieux au cours duquel des milliers de musulmans se réunissent dans des endroits désignés tels que les stades et autres lieux publics.

Le programme télévisé a remercié tous les musulmans qui ont fait des dons et aidé les communautés et familles religieuses pendant le mois sacré en leur fournissant de la nourriture et des milliers de repas.

Les musulmans (sunnites) représentent 2% de la population rwandaise selon le quatrième recensement de la population et du logement au Rwanda 2012 (RPHC).

