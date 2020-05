Coronavirus: Le ministre zambien de l'Information testée positive pour la COVID-19

24 Mai 2020

Lusaka, Zambie, 24 mai (Infosplusgabon) - Le ministre zambien des Services d'information et de radiodiffusion, Dora Siliya, a été testée positive pour la COVID-19.

Dans un message vidéo publié sur son compte Twitter samedi, Siliya, également porte-parole du gouvernement, a déclaré qu'elle avait été très impliquée au cours des trois derniers mois dans la communication et la lutte contre la pandémie de coronavirus avec ses collègues du gouvernement.

Même après avoir pris toutes les précautions nécessaires comme se laver régulièrement les mains et le visage, utiliser un masque et maintenir la distanciation sociale autant que possible, Siliya a indiqué qu'elle avait été testée positive pour la COVID-19 vendredi et s'était immédiatement mise en auto-quarantaine.

Siliya a en outre déclaré qu'elle était asymptomatique pour le moment et qu'elle ne présentait aucun symptôme et qu’elle se sentait bien même si elle a été testée positive.

Le ministre a en outre révélé qu'elle avait alerté le ministère de la Santé et lui avait communiqué tous ses contacts, en particulier au cours des 10 derniers jours.

Elle a exhorté le public à poursuivre la distanciation sociale et l’usage de masque et a conseillé à tous de retirer le masque facial avec beaucoup de précaution pour éviter l'auto-contamination.

A ce jour, la Zambie a enregistré 920 cas de COVID-19.

