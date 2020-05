La FAO ne prévoit pas une évasion de criquets pèlerins en Libye

24 Mai 2020

Tripoli, Libye, 24 mai (Infosplusgabon) - "Des criquets n'ont pas été vus dans le sud-ouest près de la ville libyenne de Ghat", a annoncé l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) selon ses prévisions établis jusqu'à la mi-juin, assurant, sur la base de travaux de surveillant menés en avril dernier, qu'il est peu probable qu'il y ait des développements importants concernant les essaims de criquets en Libye.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) s'attend, selon un rapport dont les extraits ont été publiés dimanche par le journal libyen al-Wassat, à une reproduction très limitée d'essaims de criquets pèlerins en Libye, au Maroc et en Algérie, en échange d'une deuxième vague balayant l'Afrique de l'Est et certaines parties de la péninsule arabique, avec d'importantes pertes agricoles.

Une carte préparée par la FAO a montré que les essaims devraient se propager en Afrique de l'Ouest et dans toute la péninsule arabique dans les prochains mois, avec la formation de nouveaux essaims de criquets en juin.

L'organisation onusienne a affirmé qu'un essaim de criquets pèlerins peut dévorer la même quantité de nourriture que mangent 35.000 personnes par jour.

L'expert en prévision des acridiens de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, Keith Chrisman, a déclaré qu'un essaim de criquets pèlerins entrant dans un champ le matin peut dévorer tout le champ avant midi, tandis que les insectes peuvent parcourir jusqu'à 93 miles (environ 148 km) par jour.

En avril dernier, le directeur exécutif du Programme alimentaire mondiale (PAM), David Beasley, a averti que le monde était confronté à une "pandémie de faim" en raison des essaims de criquets, des conflits régionaux et de l'épidémie coronarienne.

