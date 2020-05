La dévaluation du dollar zimbabwéen s'accélère

24 Mai 2020

Harare, Zimbabwe, 24 mai (Infosplusgabon) - Le dollar zimbabwéen (ZWL) continue de se déprécier sur le marché parallèle des devises, les prix s'établissant à un dollar américain pour 70 dollars zimbabwéens (ZWL).

Le taux de change dollar américain/ZWL a chuté de 23 % la semaine dernière, du lundi au samedi, à l’instar du ZWL en raison de l'absence de devises étrangères, de matières premières ou de soutien de la confiance du marché.

Cette détérioration rapide a laissé les autorités monétaires perplexes, car tous les efforts pour freiner la hausse du taux de change ont échoué, le gouverneur de la banque centrale, ce qui a poussé la semaine dernière John Mangudya à comparer devant le Parlement les cambistes du marché parallèle au coronavirus.

L'expérience du dollar ZWL et le "faux pas politique" n'ont jamais pu réussir parce que les bonnes institutions, à savoir une banque centrale forte et indépendante, une productivité et une production élevées, la confiance et l'assurance, entre autres, étaient et ne sont pas encore en place. Les économies ne sont pas portées vers la prospérité", a déclaré l'économiste local Prosper Chitambara, sur le site de micro-blogging Twitter.

Et avec la pandémie mondiale du coronavirus, deux des sources de devises étrangères du Zimbabwe - les exportations et les envois de fonds de la diaspora - vont être affectées.

L'économiste américain Steve Hanke a classé le ZWL comme la deuxième devise la plus risquée au monde après celle du Venezuela.

Le principal effet de la baisse du ZWL a été l'hyperinflation ainsi que l'érosion des salaires et des revenus des entreprises, ce qui devrait entraîner une contraction à deux chiffres pour 2020.

Le vice-président de l'Alliance MDC et député de Harare-Est, Tendai Biti, qui fut par ailleurs ministre des Finances, a réitéré les appels précédents en faveur de l'adoption du rand sud-africain et de l'adhésion à l'Union monétaire du rand (RMU).

La RMU lie l'Afrique du Sud, la Namibie, le Lesotho et Eswatini dans une union monétaire où les trois derniers pays utilisent la monnaie du premier pour soutenir la leur.

"Après une réunion tenue en juillet 2010 à Boksburg, à Johannesburg, avec Pravin Gordhan (ancien ministre sud-africain des Finances), j'ai informé mes dirigeants de la nécessité et de l'importance de rejoindre l'Union monétaire du rand. L'idée a été fortement rejetée pour des raisons purement nationalistes. L'Afrique du Sud a été qualifiée d'effrontée et d'arrogante", a déclaré Biti, dans une série de tweets.

"Quoi qu'il en soit, l'adoption du rand et l'adhésion à l'Union monétaire du rand est la seule solution viable à moyen terme. Le dollar est surévalué et s'est apprécié de plus de 2 % au cours des deux dernières années. Le Zimbabwe doit se dévaluer en une monnaie internationale stable qui est le Rand".

"Troisièmement, l'intégration régionale est l'avenir. La région a besoin à la fois de libre-échange et d'une union monétaire. Mais pour le Zimbabwe, la question clé est la discipline qui sera imposée à certains dans ses efforts pour atteindre la convergence budgétaire avec le reste de la région. La perte de contrôle de la politique monétaire est une étape clé".

En tant que ministre des Finances, M. Biti a supervisé les plus hauts taux de croissance consécutifs du Zimbabwe entre 2009 et 2012 depuis l'indépendance, en se basant sur les statistiques du produit intérieur brut du pays de la Banque mondiale.

"Avec le dollar américain qui s'échange désormais au-dessus de 65 ZWL sur le marché parallèle, il est temps que le régime accepte l'échec sans l'ombre d'un doute de ses politiques monétaires et de taux de change. Nous avons constamment soutenu que l'on peut truquer tout le reste, mais pas l'économie. Une réinitialisation urgente est nécessaire", a déclaré M. Biti.

