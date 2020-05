Coronavirus : Les cas positifs en Afrique du Sud dépassent les 20.000

24 Mai 2020

Le Cap, Afrique du Sud, 24 mai (Infosplusgabon) - Le ministère sud-africain de la Santé a confirmé, dimanche, que 53 employés de la mine Mponeng d'AngloGold Ashanti, dans le district de Merafong, ont été testés positifs à la COVID-19, ce qui porte le nombre de cas dans le pays à 21.343.

Tous les employés ont été admis à l'hôpital et une équipe a été dépêchée pour retrouver tous les contacts connus des patients.

La direction de la mine a déclaré que les 378 mineurs souterrains ont tous été testés.

Et jusqu'à 150 travailleurs de la santé ont été testés positifs pour le coronavirus (COVID-19) à l'hôpital Tygerberg du Cap.

"Nous disposons du personnel et des spécialistes nécessaires pour offrir un service ininterrompu et de qualité aux patients de l'hôpital", a déclaré la porte-parole de l'hôpital, Laticia Pienaar

Environ 60 % des 21.343 cas positifs se trouvent dans la province du Cap-Occidental.

Le Cap devrait atteindre son pic de cas à la fin du mois de juin, tandis que le reste de l'Afrique du Sud devrait atteindre son pic en août ou septembre.

Les experts de la santé estiment que la ville a entre six et huit semaines d'avance sur le reste de l'Afrique du Sud en ce qui concerne la pandémie. On ne sait pas si cela est dû au nombre de visiteurs étrangers qui sont entrés par l'aéroport international de la ville avant la fermeture de l'ensemble du pays en avril.

Le Président Cyril Ramaphosa devrait s'adresser à la nation dimanche soir pour annoncer que l'interdiction de vente d'alcool sera levée dans des conditions strictes, tandis que l'interdiction de vente de produits tabagiques sera prolongée.

