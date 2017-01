Afrique : Démission du sélectionneur français de l’équipe nationale ivoirienne de football

Gabon-Afrique- Sport-Football-CAN 2017

LIBREVILLE, 30 janvier (Infosplusgabon) - Le sélectionneur français de l’équipe nationale ivoirienne de football, Michel Dussuyer, a présenté sa démission à la Fédération ivoirienne de football (FIF), après l’élimination prématurée de celle-ci à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se déroule au Gabon.

Dans un communiqué rendu public, la FIF a annoncé la démission de M. Dussuyer et qu’elle en a pris acte.

La FIF, qui indique que des mesures seront prises pour pourvoir à son remplacement, a salué "sa qualité humaine, son engagement, son professionnalisme, son humilité et sa discrétion".

Après l’élimination prématurée de la CAN des champions d'Afrique en titre, le technicien français avait assumé la responsabilité de cette débâcle sportive.

Dans un entretien posté sur le site Internet de la FIF, il a déclaré que "l’objectif était d’aller plus loin dans la compétition pour défendre notre titre. Et de ne pas passer ce premier tour, c’est une cruelle désillusion. Je suis conscient de la déception que cela a pu engendrer chez tous les Ivoiriens. Mais il faut qu’ils sachent que je suis extrêmement déçu. Quand un objectif n’est pas atteint, cela me touche et je n’aime pas décevoir".

Pour son avenir immédiat après sa démission, il envisage de se reposer d’abord et songer à faire plus tard quelque chose.

Recruté en juillet 2015, après le départ de son compatriote, Hervé Renard, de la tête de l’encadrement technique, pour un contrat de deux ans avec une option de renouvellement, M. Dussuyer avait été préféré à Frédéric Antonetti parmi les deux candidats en lice sur 59 candidatures reçues.

Le technicien français connaissait bien la Côte d’Ivoire pour avoir été en 2006 l’adjoint d’Henri Michel. ( Source Pana).

FIN/INFOSPLUSGABON/MJG/2017

© Copyright Infosplusgabon