CAN 2017 : L'Egypte bat le Maroc et va en demi-finales

LIBREVILLE, 29 janvier (Infosplusgabon) - L'Egypte s'est qualifiée pour les demi-finales de la 31ème Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue au Gabon, en battant dimanche le Maroc par 1 but à 0 à Port Gentil.

Les Marocains ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes pour avoir dominé l'essentiel du match sans jamais parvenir à tromper El Kadary, le portier égyptien.

Les Egyptiens, pour leur part, sont passés plusieurs fois à côté du but, notamment par Mohamed Sallah (48e et 77e) et c'est alors qu'on semblait s'acheminer vers les prolongations qu'ils ont trouvé la faille à la 87ème minute grâce à Mkahraba, reprenant dans un paquet de joueurs un corner.

En demi-finales, l'Egypte sera opposée au Burkina Faso, tandis que le Cameroun croisera le Ghana.

