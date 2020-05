Le président tunisien adresse un sévère avertissement aux partisans de la contre-révolution

24 Mai 2020

Tunis, Tunisie, 24 mai (Infosplusgabon) - Le président tunisien Kais Saied a salué, samedi tard dans la soirée, les efforts déployés par les équipes médicales de son pays pour faire face au nouveau coronavirus (Covid-19), appelant à plus de solidarité pour permettre à la Tunisie de dépasser la crise actuelle.

Dans un discours radiotélévisé prononcé à l'occasion de l'Aid el-Fitr marquant la fin du Ramadan, le président tunisien a adressé un avertissement sévère aux partisans de la contre-révolution et à ceux qui "ont la nostalgie du passé", disant qu'ils " se font des illusions", sans toutefois les citer nommément.

"Notre peuple n'a exigé que son droit à la vie et à la dignité, le Tunisien ne veut pas être citoyen le jour du scrutin, et la moitié d'un citoyen par la suite. Il veut être citoyen à part entière d'un pays dans lequel il a tous les droits", a notamment déclaré le chef de l'État tunisien. Il a, sur la même lancée, exigé "la restitution des biens du peuple pillé ".

Faisant allusion clairement à sa volonté de ne jamais permettre l'empiétement des prérogatives du président de la République par le président du Parlement, M. Saied a affirmé que "l'État tunisien est unique, avec un seul président", ajoutant que "le plus dangereux des épidémies est celui qui infecte les pensées et les esprits avant de toucher le reste du corps ".

"Certaines personnes sont en proie à la nostalgie et rêvent d’un retour en arrière, d’autres sont préoccupées par leurs ambitions personnelles et certains ont pris l’habitude de l’hypocrisie, le mensonge et la diffamation. Ce sont des malades de l’esprit", a-t-il martelé.

Les observateurs de la scène politique tunisienne soulignent leur crainte de voir s'accroître la crise entre des groupes parlementaires et la Présidence de la République.

D'autres analystes politiques, en revanche, qualifient la situation qui prévaut actuellement entre les deux institutions de simple campagne qui vise à semer la discorde entre le Parlement et la Présidence en Tunisie, et à provoquer des querelles secondaires entre les blocs (parlementaires) dans le but de démanteler les institutions de l'État.

