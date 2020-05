Le Conseil présidentiel et Aguila Saleh félicitent le peuple libyen à l'occasion de l'Aïd El Fitr

24 Mai 2020

Tripoli, Libye, 24 mai (Infosplusgabon) - Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale et le président de la Chambre des représentants (Parlement) ont félicité le peuple libyen à l'occasion de l'Aïd El-Fitr, marquant la fin du Ramadan, mois de jeûne des musulmans célébré ce dimanche en Libye.

Dans un communiqué publié samedi soir, le Conseil présidentiel a ajouté: "Nous adressons au grand peuple libyen les félicitations et les vœux les plus sincères à l'occasion de l'ïd El Fitr, implorant le Tout-Puissant que cette occasion apporte les bénédictions et la prospérité aux peuples des nations arabes et islamiques, et qu'elle apporte à notre pays la sécurité et la stabilité".

Le communiqué a également félicité les membres de l'armée du gouvernement d'union nationale et les forces de soutien à l'occasion de l'Aïd, "et pour les victoires qu'ils ont remportées sur le front et dans tous les axes sur la voie de mettre fin au projet de l"hégémonie et de la tyrannie pour une nation unie dans laquelle tous les citoyens jouissent de la liberté, de la démocratie et de la prospérité".

De son côté, le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, qui a félicité les Libyens pour l'Aïd El Fitr, a renouvelé l'appel à la formation d'un nouveau Conseil présidentiel et à la formation d'un gouvernement national dans lequel les trois régions seront représentées.

Il a appelé "la Ligue arabe, le Conseil de sécurité et l'Union africaine à assumer leurs responsabilités dans ce qu'il a qualifié d'"agression contre notre pays", soulignant le soutien aux forces armées dans leur guerre contre le terrorisme". Il indiqué que la Chambre des représentants continuera d'exercer ses fonctions jusqu'à l'élection d'une nouvelle autorité législative.

Le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, a appelé, par ailleurs, à une réduction de 20% des salaires des députés, des ministres, des vice-ministres, des chefs d'institutions et d'organisations, et tous ceux qui dépassent les 3000 dinars par mois de salaire chez les fonctionnaires de l'État, à partir de juin prochain à décembre 2020.

Dans son discours adressé au peuple libyen ce samedi soir, M. Saleh a mis en garde contre l'effondrement de la capacité financière de l'État, et par conséquent l'incapacité du gouvernement à gérer la vie des citoyens, en raison "du blocage du processus politique, de l'arrêt de la production et de l'exportation de pétrole et des effets négatifs de l'épidémie de Coronavirus".

