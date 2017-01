Le président sud-africain Jacob Zuma en route pour Addis-Abeba

27 Janvier 2017

LIBREVILLE, 27 janvier (Infoslplusgabon) - Le président sud-africain, Jacob Zuma, a quitté son pays pour Addis-Abeba, en Ethiopie, pour prendre part à la 28ème Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA), qui s'ouvre samedi sur le thème, "Exploiter le dividende démographique en investissant dans la jeunesse".

Dimanche, l'Assemblée de l'UA sera précédée d'un huis clos des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, au cours de laquelle, les dirigeants vont examiner un rapport présenté par le président rwandais, Paul Kagame, sur les réformes institutionnelles de l'UA visant à renforcer les systèmes de gouvernance de l'organisation continentale.

Ce rapport a été commandé lors du dernier Sommet de l'UA à Kigali, au Rwanda. L'ex-gouverneur de la Banque centrale sud-africaine, Tito Mboweni, a été désigné par M. Kagame comme un des experts qui l'ont aidé à la rédaction de ce projet.

Entre autres, l'Assemblée va se pencher et délibérer sur les rapports évoquant la situation de la paix et la sécurité sur le continent, le Mécanisme d'évaluation par les Pairs et le changement climatique.

L'Assemblée va également examiner le Rapport annuel 2016 de la Commission de l'UA, qui devrait porter essentiellement sur la mise en œuvre et l'adaptation de l'Agenda 2063, l'intégration économique, le passeport continental, ainsi que les missions de soutien à la paix et de maintien de la paix.

L'Assemblée de l'Union africaine va également élire un nouveau président de la Commission de l'UA, un vice-président et huit Commissaires.

Le mandat de la présidente sortante de la Commission de l'UA, le Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, ex-épouse du président Zuma, est arrivé à terme en juin 2016 et a été prolongé par les dirigeants de l'UA jusqu'à maintenant pour permettre à l'UA d'élire son successeur.

On rappelle que Mme Dlamini-Zuma devrait briguer la présidence du Congrès National Africain (ANC) au pouvoir en Afrique du Sud, lorsque le mandat du président Zuma va expirer en novembre.

