L'UNESCO célèbre en musique lundi la Journée de l'Afrique et mobilise contre la COVID-19

23 Mai 2020

Paris, France, 23 mai (Infosplusgabon) - L'UNESCO s'associe avec l'Union africaine de radiodiffusion et l'organisation Most Beautiful African Dream Academy for Youth (MOBADAY) pour célébrer lundi la journée de l’Afrique, placée cette année sous le slogan «Ensemble unis, ensemble nous sommes WAN ».

L’évènement, qui s'articulera autour de plusieurs débats sur des thèmes tels que l'inclusion financière en période de ralentissement économique ou l'accélération de la transformation numérique de l'Afrique, mettra en scène le WAN Show. WAN, acronyme de Worldwide Afro Network (réseau afro mondial) est une initiative visant à mobiliser la société civile africaine et sa diaspora pour lutter contre les conséquences sanitaires et sociales de la pandémie de coronavirus.

«La culture est essentielle au futur de l'Afrique. Les artistes, les créateurs sont porteurs d'une vision d'avenir sur ce jeune continent ; ils jouent un rôle central pour la reprise de l'économie informelle et la résilience des communautés. L'UNESCO se mobilise à leurs côtés durant la pandémie et au-delà », a déclaré la Directrice générale, Audrey Azoulay, dans un communiqué dont copie a été transmise à la PANA à Paris.

La journée se terminera par un «concert 2.0 » de 19h-21h TU, diffusé gratuitement à une heure de grande écoute sur les chaînes nationales africaines et certaines chaînes privées, avec notamment, la participation de Jimmy Cliff, Oumou Sangaré, Youssou N'dour, Angélique Kidjo, Chris Martin Coldplay, Femi Kuti, Djimon Hounsou, Baaba Maal, Tiken Jah Fakoly, Khadja Nin, Lénine, Calypso Rose, Aït Menguelet, Hiro, Kassav, Salif Keita, Aston Barret Wailers, Cheick Tidiane Seck.

