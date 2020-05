Le Gabon enregistre au total 1728 contaminations au Covid-19

23 Mai 2020

Libreville, Gabon, 23 mai (Infosplusgabon) –Le Gabon a enregistré au 23 mai, 1728 cas positifs à la contamination au corona virus (Covid-19) alors que le gouvernement poursuit sa campagne afin que soient respectées les mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie qui s’étend de Libreville, principal foyer, vers l’intérieur du pays.

Le ministre de l’Intérieur a rappelé à la population, les différentes mesures en vigueur dont le couvre-feu en vigueur de 18 heures à 6 heures du matin, à travers tout le pays.

L’augmentation des contaminations au coronavirus est en grande partie due à la non observation de la distanciation sociale et des autres mesures barrières et notamment à l’ouverture clandestine des débits de boissons dans certains quartier de la capitale gabonaise, et qui réunit plusieurs consommateurs.

La plupart des commerces ont ouvert leurs portes alors que le gouvernement avait annoncé la fermeture de ces derniers.

Instauré il y a plus de 15 jours, a finalement ouvert la voie à tous les abus. La migration du virus semble liée aux déplacements des populations.

