Reprise du championnat national de football sur de nouvelles bases au Burundi

23 Mai 2020

Bujumbura, Burundi, 23 mai (Infosplusgabon) - Après un mois de suspension, officiellement pour cause d’élections, le championnat burundais de football devait reprendre ce samedi, avec la possibilité de changer cinq joueurs dans un même match, conformément à une nouvelle règle "sanitaire" de la Fédération internationale de football (FIFA), apprend-on de source sportive à Bujumbura.

Les matches restants à jouer comptent pour les demi-finales et la finale de la Coupe du président de la République du Burundi, pour les 28e, 29e et 30e journées des Ligues A et B, édition 2019-2020.

Habituellement, chaque équipe ne pouvait remplacer que 3 joueurs dans un match, la nouvelle règle "temporaire" de la FIFA autorise jusqu’à six changements de joueurs, en cas de prolongations.

Officiellement, il s’agit de ménager la santé des joueurs qui reprennent les compétitions au bout de plusieurs mois de confinement, en raison des menaces de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

La Fédération nationale de football a pris des mesures de prévention contre le virus sur les stades, notamment celle interdisant la célébration du but marqué.

Les joueurs, les spectateurs, le staff technique et les arbitres doivent se prêter à la prise de température, au lavage des mains à l'entrée des stades.

