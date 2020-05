Gamnien: Un coordinateur national pour la riposte contre la COVID-19 nommé par le Président Adama Barrow

22 Mai 2020

Banjul, Gambie, 22 mai (Infosplusgabon) - Le président Adama Barrow a nommé M. Alasan Senghore, secrétaire général de la Société de la Croix-Rouge gambienne, en tant que coordinateur national du plan de riposte et de prévention du gouvernement gambien contre la COVID-19, a annoncé la Présidence gambienne.

M. Senghore coordonnera les travaux de tous les ministères, services et agences du gouvernement gambien, des ONGS locales et internationales, des partenaires et les autres parties prenantes impliquées dans la riposte contre la COVID-19.

Il sera en outre assisté par une équipe qui poursuivra la politique d'adoption de mesures efficaces pour prévenir, protéger et juguler la propagation de la pandémie du Coronavirus en Gambie.

M. Senghore aura pour mission de fournir une assistance technique au ministère gambien de la Santé (MOH) en vue de faciliter les ripostes durant la situation d'urgence. Il se chargera également de faciliter les ripostes directes dans le domaine de la santé publique et des ripostes humanitaires immédiates indirectes dans la cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19.

Le gouvernement gambien a également assuré le public général de l'engagement du gouvernement gambien pour prévenir les conséquences de la pandémie sur le plan humain et économique, grâce à l'adoption d'une politique de prévention appropriée contre la propagation du virus.

