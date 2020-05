La police gambienne promet de faire respecter toutes les dispositions des règlements de la loi d'urgence

22 Mai 2020

Banjul, Gambie, 22 mai (Infosplusgabon) - Le bureau de l'Inspecteur général de la police a promis, jeudi, de faire respecter avec fermeté toutes les dispositions relatives aux règlements de la loi d'exception liés à la prorogation de l'état d'urgence pour une période supplémentaire de 21 jours.

Le Président Barrow a décidé, mardi, de prolonger l'état d'urgence pour 21 jours en vertu de l'Article 34(2) de la Constitution.

Cette décision fait suite à une requête du gouvernement en faveur d'une prorogation soumise le vendredi 16 mai.

Toutefois, la résolution de l'Assemblée nationale n'a pas obtenu le nombre de votes nécessaire pour prolonger l'état d'urgence, avec 23 députés ayant voté pour et 25 contre.

Lors d'une allocution, le Président Barrow a dit : "J'ai invoqué les pouvoirs que m'a conféré l'Article 34 (6) de la constitution de 1997 pour déclarer par proclamation dans l'édition du journal officiel de ce jour, le 19 mai 2020, que l'état d'urgence continue d'être en vigueur de la Gambie".

Dans un discours à la télévision gambienne, Gambia TV, Lamin Njie, chargé des relations publiques de la police, a dit que les règlements de la loi d'exception ont été traduits en mesures visant à prévenir, contrôler et protéger le pays de la Covid-19 après que l'Organisation mondiale de la santé l'a qualifiée de pandémie.

“A cet égard, il est strictement recommandé à la population de respecter les mesures de distanciation sociale et d'éviter toute forme de rassemblements sociaux et religieux qui viole les règles de l'état d'urgence et met potentiellement en danger la vie des citoyens.

“La population est en outre informée que des opérations pour faire respecter les mesures sont actuellement en cours et seront renforcées conformément à la loi.

"Par conséquent, le bureau de l'Inspecteur général de la police invite toute la population à se conformer et à coopérer avec les forces de l'ordre, afin que nous puissions vaincre la pandémie de Covid-19", a-t-il dit.

