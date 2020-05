Guinée: Le Conseil scientifique plaide pour le maintien de la fermeture des écoles et des lieux de culte

22 Mai 2020

Conakry, Guinée, 22 mai (Infosplusgabon) - Le Conseil scientifique plaide pour la non réouverture des lieux de culte et des écoles dans la capitale à cause de la propagation du coronavirus dans le pays où la barre des 3.000 cas a été franchie au cours de la semaine.

Créé en mars dernier par le Président Alpha Condé, au lendemain du premier cas, décelé le 12 mars dernier, le conseil scientifique, qui a pour mission de conseiller le gouvernement, a justifié son refus pour la réouverture des lieux de culte et des écoles à cause de l’importance de la transmission communautaire dans le pays, notamment dans la région de Conakry, devenue l'épicentre de la pandémie.

Selon un communiqué du Conseil scientifique, remis vendredi à la presse, près de 99% des cas notifiés dans le pays ont été enregistrés à Conakry et dans les préfectures de Coyah et de Dubréka, en Basse Guinée.

Cet état des faits montre une disparité de la situation épidémiologique entre ces zones et l’intérieur du pays, selon le Conseil scientifique qui précise que le taux de positivité varie entre 20 et 30% depuis plusieurs semaines dans la capitale contre 7 à 12% dans les villes voisines.

Le manque d’isolement de tous les cas suspects, la non-hospitalisation de tous les cas confirmés, la faible adhésion communautaire aux mesures de prévention sont, entre autres, des facteurs négatifs relevés dans la lutte contre la pandémie, qui selon l’Agence nationale de sécurité pour la santé (ANSS) a fait 19 morts.

A cet égard, le Conseil scientifique plaide pour le maintien de la fermeture des écoles, dont la mesure sera réévaluée en fonction de la situation épidémiologique et des avancées de la riposte pour déterminer la période de réouverture des écoles, notamment pour les classes d’examen.

La réouverture sera subordonnée, selon le Conseil scientifique, à la présentation par les ministères sectoriels de l’Education des mesures idoines de distanciation sociale dans les classes de l’ensemble des écoles du pays (en faisant respecter une distance de 1,5 m entre chaque élève) et au sein des établissements.

La prise systématique de température à l’entrée des établissements scolaires, le lavage des mains à l’entrée et à la sortie des établissements, le port obligatoire du masque dans les cours et dans les salles de classes sont aussi en prendre en considération.

S’agissant du maintien de la fermeture des lieux de culte, le Conseil scientifique assure que cette mesure sera réévaluée périodiquement et une recommandation sera formulée en tenant compte de l’évolution de la situation épidémiologique et des avancées de la riposte.

Cette réouverture sera subordonnée, rappelle le Conseil scientifique, à la présentation par les ministères en charge des Affaires religieuses au gouvernement des mesures idoines de distanciation sociale dans les lieux de culte en faisant respecter une distance de 1,5 m entre chaque fidèle, au respect des mesures barrières et de prévention.

Il s’agit, entre autres, de la prise systématique de température à l’entrée des lieux de culte, du lavage des mains à l’entrée et à la sortie des lieux de culte et du port obligatoire du masque par les fidèles.

