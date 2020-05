Congo : Huawei déterminée à maintenir le réseau des télécommunications stable dans le pays

22 Mai 2020

Brazzaville, Congo, 22 mai (Infosplusgabon) - La société chinoise Huawei, qui détient une expertise avérée dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, a exprimé sa détermination à maintenir un réseau stable au Congo, a annoncé, vendredi à Brazzaville, son directeur général, Georges Li, à l'issue d'un entretien avec le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo.

En marge de cet entretien, Léon Juste Ibombo est revenu sur le partenariat stratégique entre son département ministériel et la société chinoise Huawei, notamment dans la construction des infrastructures de base de télécommunication au Congo.

Au regard de cet investissement de Huawei dans la mise sur pied des projets d'intérêt communautaire, Léon Juste Ibombo s'est déclaré favorable à la pérennisation des activités de ce consortium chinois dans le pays, qui s'assigne comme leitmotiv d'appuyer le Congo dans son processus de développement socio-économique.

De son côté, Georges Li a réitéré l'engagement de sa compagnie d'oeuvrer en synergie avec le gouvernement congolais pour éradiquer la pandémie du Coronavirus sur le territoire national, et à maintenir la continuité des services de communication. Ces actions entreprises par Huawei cadrent avec sa responsabilité sociétale.

Installée depuis 2006 au Congo, la société Huawei ne ménage aucun effort pour accompagner le Congo dans le maillage des infrastructures de base, l'implantation de sa stratégie nationale de développement de l'économie numérique et la formation de la jeunesse congolaise à travers son programme phare '' Seed for future '', qui signifie les '' Semences du futur '', ainsi que d'autres activités sociales pour renforcer les relations entre le Congo et la société chinoise Huawei.

