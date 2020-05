Coronavirus: Le Kenya enregistre 1.161 cas de Covid-19 alors que le nombre de décès demeure à 50

22 Mai 2020

Nairobi, Kenya, 22 mai (Infosplusgabon) - Les infections à coronavirus au Kenya sont passées à 1.161 vendredi après la confirmation de 52 nouveaux cas.

Le nombre de morts est resté à 50, tandis que les cas de guérisons se sont élevés à 380 après la sortie de cinq patients.

Le ministre kényan de la Santé, Mutahi Kagwe, dans sa mise à jour quotidienne, a indiqué que les nouvelles infections avaient été confirmées à partir de 2.506 échantillons testés depuis jeudi.

Parmi les nouveaux cas, Kagwe a indiqué que 23 provenaient de Nairobi, sept de Mombasa et Busia, situés respectivement dans le centre, le sud-est et l'ouest du Kenya.

Kagwe a souligné qu'il était de plus en plus alarmé par Busia, une ville à la frontière avec l’Ouganda, utilisée par des milliers de camions de longue distance, en provenance et à destination du port de Mombasa au Kenya.

«Il faut être extrêmement prudent et vigilant car c'est un point frontalier. Nous avons beaucoup de chauffeurs de camion à Busia », a-t-il affirmé.

Les camionneurs qui traversent les frontières kényanes doivent produire un certificat valide attestant qu’ils ont été testés au coronavirus 48 heures avant leur passage.

