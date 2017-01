Cameroun : L’Allemagne dote la CEMAC d’un serveur pour la gestion de son système de connaissances ou données

26 Janvier 2017

Afrique-Développement-Coopération CEMAC/ GIZ

Par Samuel Obiang Mbana, envoyé spécial à Yaoundé pour Infosplusgabon

YAOUNDE (CAMEROUN), 26 janvier (Infosplusgabon) – La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), l'agence de coopération internationale allemande pour le développement, a officiellement remis mercredi à la commission de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale ‘CEMAC), un système pour la gestion des connaissances. L’évènement a eu pour cadre Yaoundé, la capitale politique du Cameroun.

Le serveur et le système construit permettront un accès rapide des informations de la zone CEMAC ainsi que dans les Etats membres entre différentes personnes ou services de cette institution sous régionale qui tarde à transformer en réalité l’objectif pour lequel la CEMAC a été créée, à savoir l’intégration sous régionale notamment la libre circulation des personnes et leurs biens.

La coopération Allemande GIZ s’est impliquée dans le projet de renforcement de la gouvernance des matières premières en Afrique centrale RMAP-CEMAC.

Le système de gestion des connaissances de la CEMAC trouve son utilité dans une application informatique dotée d’une technologie de pointe, laquelle favorisera une analyse automatique de documents, l’extraction et l’organisation du concept sur le long terme.

Le système informatique de gestion des connaissances au sein de la commission CEMAC a été salué par les fonctionnaires de la CEMAC. Ce nouveau système remplacera l’archivage archaïque des données ainsi que le mode de travail d’antan.

Le représentant de la CEMAC, Hassan Adoum, Commissaire du département des infrastructures et développement durable qui a réceptionné le serveur, a demandé à l’Allemagne de poursuivre la coopération avec la CEMAC dont les défis sont encore nombreux pour le bien être de ses populations.

La coopération Allemande (GIZ) a par la voix de sa directrice régionale, Dr Michaela Braun, indiqué avoir soutenu la mise en place de cet instrument dont la finalité est de donner la visibilité et la crédibilité à la vision de la CEMAC avec une approche nécessitant le renforcement du professionnalisme et l’efficience des cadres de cette institution sous régionale.

Rappelons que le traité instituant la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) a été signé le 16 mars 1994 à Ndjamena (Tchad) et est entré en vigueur en juin 1999.

C’est une organisation internationale regroupant plusieurs pays d'Afrique centrale et créée pour prendre le relais de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale (UDEAC). Son siège est à Bangui en République centrafricaine.la CEMAC mais se temporairement délogé à Malabo la capitale de Guinée équatoriale à cause de la crise qui sévit en Centrafrique (RCA).

La CEMAC compte six pays à savoir le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Congo Brazzaville et la république Centrafricaine RCA.

Entreprise fédérale reconnue d’utilité publique, la GIZ intervient essentiellement pour le compte du gouvernement fédéral allemand ainsi que pour des clients internationaux et des gouvernements d’autres pays.

Elle contribue à la réalisation des objectifs fixés par le gouvernement fédéral en matière de coopération internationale pour le développement durable, et s’engage activement en faveur de la formation internationale, aidant les individus et les sociétés du monde entier à développer leurs propres perspectives et à améliorer leurs conditions de vie.

La GIZ opère à ce jour dans plus de 130 pays, emploie près de 17 000 personnes et gère un budget de près de 2 milliards d’euros.

Fondée par Erhard Eppler, elle est directement financée par le ministère fédéral de la coopération économique qui est chargé au niveau gouvernemental de l'aide au développement économique. Elle est particulièrement active en Amérique du Sud et en Afrique, rappelle-t-on.

