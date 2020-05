TV5Monde Afrique lance lundi une nouvelle série panafricaine

22 Mai 2020

Paris, France, 22 mai (Infosplusgabon) – La chaîne Afrique de TV5MONDE lance en exclusivité à partir de lundi sa nouvelle série panafricaine intitulée « Renaissance » produite au Sénégal et qui aborde la problématique de la drogue dans la sous-région de l’Afrique de l'Ouest.

La série « Renaissance », réalisée par Abdoulahad Wone et Hubert Laba Ndao, aborde le thème critique de la drogue en Afrique de l'Ouest devenue ces dernières années un pôle de production et de consommation important, et une véritable zone de transit pour le trafic de drogue à destination de l'Europe, l'Asie et l'Amérique du nord.

« Dans une région où les consommateurs sont perçus comme des délinquants, la pénalisation reste la norme. Marginalisés et stigmatisés, les usagers de drogues finissent par se désocialiser et figurent parmi les communautés les plus vulnérables du continent. Cette série offre un regard nouveau sur ces clients et propose une approche qui privilégie le traitement médical et la réinsertion sociale des consommateurs », a expliqué la chaîne TV5Monde.

Cette série, produite par la société sénégalaise RAES Prod, filiale de l'ONG RAES spécialisée dans la production de contenus éducatifs pour les médias classiques ou digitaux afin d’informer sur les enjeux sociaux du continent africain, a été conçue avec l'appui de la fondation OSIWA, dont la vocation est de soutenir la création de sociétés en Afrique de l’Ouest.

« Renaissance » sera diffusée chaque soir, du dimanche au jeudi à 18h TU, et rediffusée chaque jour du lundi au vendredi à 7h45 sur la chaîne Afrique de TV5MONDE ainsi que sur son application et son offre numérique afrique.tv5monde.com.

FIN/ INFOSPLUSGABON/TYG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon