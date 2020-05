Deux nouveaux cas de coronavirus importés de la Guinée-Bissau enregistrés à Ziguinchor, au sud du Sénégal

22 Mai 2020

Ziguinchor, Sénégal, 22 mai (Infosplusgabon)- Deux ressortissants mauritaniens en provenance de la Guinée-Bissau ont été testés positifs jeudi à Ziguinchor, en Casamance, au sud du Sénégal.

Ils ont été admis au centre de traitement de l'hôpital régional de Ziguinchor.

Selon des sources sanitaires, les deux individus se sont fait consulter volontairement mercredi au niveau de cet établissement et des signes suspects qui renvoient au coronavirus ont été décelés sur eux. C'est ainsi qu'ils ont été rapidement mis en quarantaine et des prélèvements ont été effectués sur eux et envoyés à Dakar à l'Institut Pasteur pour des tests. Des tests qui sont revenus positifs.

Avec ces deux nouveaux cas, le nombre de patients, affectés par la Covid-19 qui étaient de quatre passent ainsi à six au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor.

Ces cas légitiment aussi l'inquiétude des populations qui ont toujours craint que des personnes, affectées par le virus au niveau des pays limitrophes, ne s'introduisent clandestinement dans la région en vue de bénéficier de meilleures prises en charge quand on sait que leurs pays souffrent d'un déficit chronique d'infrastructures sanitaires adéquates.

La région de Ziguinchor a enregistré plusieurs cas positifs en provenance des pays limitrophes et notamment de la Guinée-Bissau et de la Guinée-Conakry, rappelle-t-on. Par exemple, tous les huit cas positifs signalés dans la région de Kolda proviennent de la Guinée-Conakry. Et avec ces deux Mauritaniens qui sont actuellement sous traitement à l'hôpital régional de Ziguinchor, cette région compte aujourd'hui trois cas positifs en provenance de la Guinée-Bissau. Et rien n'indique que c'est fini, malgré la vigilance des comités villageois qui ont été renforcés au niveau de la frontière.

En fait cette forestière est très poreuse et comporte de nombreuses voies qui relient les villages riverains de celle-ci et ces voies traversent toujours des forêts très touffues.

FIN/ INFOSPLUSGABON/TYG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon