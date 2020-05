La société civile gambienne invite les acteurs à maintenir le cap dans le cadre du projet de révision constitutionnelle

22 Mai 2020

Banjul, Gambie, 22 mai (Infosplusgabon) - Les organisations de la société civile gambienne (OSC) ont salué jeudi la décision du gouvernement de publier au Journal officiel le projet de Constitution avant le 30 mai prochain, avant de le présenter à l'Assemblée nationale comme prévu dans la Constitution de 1997.

Dans une émission diffusée sur la GRTS, l'organisme national de radiodiffusion, le président des OSC, John Njie, a dit que cette initiative était opportune et concordait avec les attentes des citoyens.

"Nous félicitons la Commission de révision constitutionnelle (CRC) pour ses efforts relatifs à la rédaction d'une nouvelle constitution".

"Les consultations par la CRC des populations à domicile et au niveau de la Diaspora ont été de grande ampleur, inclusives, transparentes et interactives.

“La CR a également consulté certaines institutions comme le gouvernement, l'Assemblée nationale, les partis politiques, et la société civile pour recueillir leur opinion, ce qui a permis à la CRC d'améliorer le projet initial publié en novembre 2019", a dit M. Njie.

Selon lui, la dernière version de la Constitution, qui a été soumise au président de la République le 30 mars 2020, puis rendue publique le lendemain est en fait le reflet fidèle des diverses opinions du peuple gambien".

“Même si tous les points de vue exprimés au cours du processus consultatif n'ont pas été incorporés dans la version finale, la société civile croit que la CRC a réussi à produire un projet de Constitution fondé sur les points de vue exprimés par la majorité des Gambiens".

“La CRC a également tenu compte des avis minoritaires dans le but de servir tous les citoyens. Le projet final de la Constitution a pris en compte des dispositions très progressistes et issues de constitutions de différents pays africains et a reçu des éloges aux niveaux local et international", a souligné M. Njie.

D'après lui, alors que les organes exécutif et législatif du gouvernement étudient le projet de Constitution, la société civile propose les recommandations suivantes pour s'assurer que le processus de révision constitutionnelle soit réussi et reflète la volonté du peuple.

Pour M. Njie, le gouvernement actuel est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de Constitution soit présenté sans la moindre modification à l'Assemblée nationale afin de respecter les aspirations du peuple.

Il a souligné que les acquis à court terme ne doivent pas occulter l'importance d'avoir une Constitution qui sert les intérêts des générations présentes et futures.

Selon lui, la société civile exhorte le pouvoir exécutif à promouvoir la réforme des lois électorales une fois la nouvelle Constitution votée.

